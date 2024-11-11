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Çiftlik Bank Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi

Çiftlik Bank davasında, sanıklara adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Mahkeme, Mehmet Aydın'ın tutukluluk halini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:50
Çiftlik Bank Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi

Çiftlik Bank Davasında Son Gelişmeler

Mahkeme heyeti, kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu olan Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın ile birlikte 20 sanığın yargılanmasına devam etti. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmalarda, 2 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilirken, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Duruşmaya Katılan Sanıklar ve Savunmalar

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın dahil olmak üzere 5 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Bir sanık ise ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katıldı. Mahkemede hazır bulunan bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve sanık avukatları da duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını tekrarlayarak, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme Başkanı, sanık Mehmet Aydın’a mağdurlara ait zararları karşılayıp karşılayamayacağını sordu. Aydın, kendisine süre verilmesini istedi.

Aydın'ın Savunması ve Mahkeme Süreci

Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yapan Aydın, şunları belirtti: "Şahıs olarak işe başladım, sonrasında şirketleşme sürecine girdim. Üyelere, bir gün sistemin batabileceğini, o durumda sadece ana paralarını alabileceklerini söyledim." Aydın ayrıca, şirketinde çalışanların suç işlemesi için talimat vermediğini iddia etti.

Mahkeme başkanının Aydın’a, "Böyle bir oyun kurmak, şirket açmak nereden aklına geldi?" sorusuna Aydın, benzer bir yazılımdan yola çıkarak "Çiftlik Bank" oyununu geliştirme fikrine ulaştığını yanıtladı.

Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Hakkında Alınan Kararlar

Mahkeme heyeti, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın dahil diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca sanık Mehmet Aydın’a, mağdurların zararlarını giderme hususunda son kez süre verilmesi kararlaştırılarak duruşmanın ertelenmesine karar verildi.

Olayın Geçmişi

“Çiftlik Bank” sistemi, birçok vatandaşın mağduriyetine yol açmış ve Mehmet Aydın, iki yıldan fazla süredir firari bulunmuştu. Mehmet Aydın, Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edildi ve 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Aydın hakkındaki suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "dolandırıcılık" gibi ciddi maddeler yer alıyor.

Kardeşi Fatih Aydın ise Temmuz 2021’de Uruguay’da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Her iki sanık hakkında 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme, 15 Eylül 2023 tarihli duruşmada dört dosyanın ana davayla birleştirilmesine karar vermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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