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Çiftlik Bank Davasında Son Gelişmeler: Karar Aşamasında

Çiftlik Bank davasında sanıklar son savunmalarını yaptı. Mehmet Aydın, dolandırıcılık iddialarını reddetti. Karar için duruşmaya ara verildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:16
Çiftlik Bank Davasında Son Gelişmeler: Karar Aşamasında

Çiftlik Bank Davasında Son Savunmalar

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ın yargılandığı davada son sözler söylendi. Duruşma, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. 20 sanığın yargılandığı duruşmada, tutuklu sanıklardan Mehmet Aydın, "Ben kimseyi dolandırma kastıyla hareket etmedim. Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere..." şeklinde savunma yaptı.

Sanıkların İfadeleri ve Ceza Talepleri

Cumhuriyet savcısı, Aydın kardeşler için toplamda 88 bin 302 yıl hapis cezası talep ederken, diğer sanıklar için değişen oranlarda ceza istedi. Bu kapsamda, Mehmet Aydın, mağdurların zararlarını karşılayabilecek durumda olduğunu ve devlete ait olan adli emanetteki paranın bunun için yeterli olduğunu ifade etti. Fatih Aydın da beraat talebinde bulunarak, "Hiçbir örgüte üye değilim. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor," dedi.

Davaların Seyri ve Gelişmeler

Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, karara bağlanacak olan davasında suça sürüklenmediklerini savunarak beraat talep etti. Mahkeme başkanının sanıklara son sözlerini sorması üzerine Mehmet Aydın, "Beraatimi talep ediyorum," diye ekledi. Duruşmanın ardından heyet, kararını açıklamak için öğleden sonraki seansa kadar ara verdi.

Olayın Arka Planı

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank sisteminin kurucusu olarak, 102 mağdurun şikayetiyle büyük bir dolandırıcılık davasıyla karşı karşıya kaldı. 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklanan Aydın, Türkiye'nin Brezilya'dan talebiyle sınır dışı edildi. Kardeşi Fatih Aydın ise 2021'de Uruguay'da yakalanmış ve Türkiye'ye geri getirilmiştir.

Sonuç

Çiftlik Bank sistemine ilişkin yargılama devam ederken, sanıkların ifadesi ve savunmaları, mahkeme heyeti tarafından dikkatle değerlendirilmekte. Devam eden duruşmalar, binlerce mağdurun kaderini belirleyecek önemli bir aşamaya geçiş yapıyor.

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