Çiftlik Bank Davasında Sonuç: Sanıklara Hapis Cezası!

Çiftlik Bank Davasında Mahkeme Kararı Açıklandı

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'a ilişkin önemli bir karar verildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 20 sanık yargılandı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve diğer birkaç sanık cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanıklara Verilen Cezalar

Mahkeme heyeti, Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Koray Hasgül'ü "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt yöneticiliği" suçlarından 45,376 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, Aydın kardeşlere toplamda 496 milyon 64 bin lira adli para cezası verildi ve bu cezanın 24 ay taksitle ödenmesine hükmedildi.

Diğer 11 sanığa ise değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Aydın kardeşlerin tutukluluk halinin devamına karar verirken, bazı sanıkların tahliyesine de onay verdi.

Firari Sanıkların Durumu

Firari sanıklar hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararları devam ederken, Mehmet Aydın ve kardeşinin 4 bin 582 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle toplamda 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Mahkeme, 15 Eylül 2023'te yapılan duruşmada 4 dosyanın ana davayla birleştirilmesine karar vermişti.

Olayların Arka Planı

"Çiftlik Bank" sisteminin, çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açtığı biliniyor. Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi doğrultusunda Brezilya'dan sınır dışı edilmiş, ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kardeşi Fatih Aydın ise Temmuz 2021’de Uruguay'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

Bu dava, Türkiye'deki finansal dolandırıcılıkla mücadele açısından kritik bir öneme sahip. Mahkeme, suçun ciddiyetini belirterek, mağdurların haklarını korumaya yönelik adımlar atmaya devam edecektir.