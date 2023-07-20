Çiğ börek mi? Çi börek mi? Tartışması birçok insan tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. TDK'ye göre Hasır altı nasıl yazılıyor, doğrusu nedir, nasıl yazılmalı şeklinde birçok detayı araştırılıyor. Peki, Çiğ börek mi? Çi börek mi? TDK'ye göre Çiğ börek nasıl yazılır? Çiğ börek nasıl yazılır?

ÇİĞ BÖREK Mİ? Çİ BÖREK Mİ?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme sonucuna vardı. Bunlardan bir tanesi de " Çiğ börek " bir şekilde kullanılan kelime oldu. Yeni karar gereği Çiğ börek yerine Çi börek yazacağız. İşte yapılmış olan tüm değişiklikler;

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)