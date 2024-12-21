Çığ Felaketi: Judocu Emre Yazgan'ın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

Erzurum'da Çığ Düşmesi: Judocu Emre Yazgan Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ olayında hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, İstanbul'a gönderilmek üzere hazırlandı.

Cenaze Süreci

Emre Yazgan, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı'nın kondisyon depolamak amacıyla Sultan Sekisi mevkisinde yaptığı yürüyüş sırasında çığın altında kaldı. Olay sonrası Yazgan’ın cenazesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Cenazenin buradaki işlemlerinin ardından, Erzurum Havalimanı'na götürülerek uçakla İstanbul'a gönderildiği ve oradan da Kocaeli'ye götürüleceği açıklandı.

Uğurlama Töreni

Milli sporcunun cenazesi, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, eski Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve antrenörler tarafından uğurlandı. Bu elim olay, spor camiasını derinden etkiledi.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi.