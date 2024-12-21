DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.444.115,31 -1,16%

Çığ Felaketi: Judocu Emre Yazgan'ın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

Erzurum'daki çığ felaketinde hayatını kaybeden judocu Emre Yazgan, cenazesinin İstanbul'a gönderilmesi ile son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 22:36
Çığ Felaketi: Judocu Emre Yazgan'ın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

Erzurum'da Çığ Düşmesi: Judocu Emre Yazgan Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ olayında hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, İstanbul'a gönderilmek üzere hazırlandı.

Cenaze Süreci

Emre Yazgan, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı'nın kondisyon depolamak amacıyla Sultan Sekisi mevkisinde yaptığı yürüyüş sırasında çığın altında kaldı. Olay sonrası Yazgan’ın cenazesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Cenazenin buradaki işlemlerinin ardından, Erzurum Havalimanı'na götürülerek uçakla İstanbul'a gönderildiği ve oradan da Kocaeli'ye götürüleceği açıklandı.

Uğurlama Töreni

Milli sporcunun cenazesi, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, eski Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve antrenörler tarafından uğurlandı. Bu elim olay, spor camiasını derinden etkiledi.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın...

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın...

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nijerya'da Noel Kutlamaları Sırasında İzdiham: 27 Ölü
2
Balıkesir'de Yangın Faciası: 86 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
3
İsrail'in Gazze Saldırıları Avrupa'da İslamofobiyi Tırmandırıyor
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
5
Sarıyer'de Televizyon Kanalına Tehdit: Şüpheli Yakalandı
6
Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck'ten İsrailli Politikalara Sert Tepki

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı