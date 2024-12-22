Çığ Felaketi: Milli Judocu Emre Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda gerçekleşen çığ felaketi sonucunda hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Gebze Asri Mezarlığı morgundan alınan 16 yaşındaki judocunun cenazesi, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alındı ve dua edilmesinin ardından öğle vakti İlyasbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Genç judocunun cenazesi, defnedilmek üzere uçağa yüklenerek memleketi Trabzon'a gönderilecek. Cenaze namazına, baba Fatih Yazgan ve sporcunun ikizi Yunus Yazgan ile birlikte Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, CHP Kocaeli Milletvekili Özgür Harun Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Kocaeli TOHM Merkezi sporcuları da katıldı.

Kocaeli TOHM judo takımının Erzurum Palandöken'de sürdürdüğü yüksek irtifa çalışması sırasında çığ düşmesi meydana gelmiş, bu felaket sonucunda yazılan notla birlikte Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu da yaralanmıştı.

Emre Yazgan'ın Başarıları

Emre Yazgan, 2017'de Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 2018'de Judo Küçükler Türkiye Birinciliği'nde birincilik elde etti. 2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Yazgan, aynı yıl Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda aynı kiloda 3'üncülük kazandı.

Yazgan, ayrıca yurt içinde katıldığı birçok organizasyonda da dereceler elde ederek başarılı bir spor kariyerine imza attı. Bu yıl Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası'nda da 73 kiloda birincilik kazanmayı başardı.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için Kocaeli'nin Gebzce ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan (sol 2), üzüntü yaşadı.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için Kocaeli'nin Gebzce ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan (sol 2), üzüntü yaşadı.