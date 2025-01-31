Çiğdem Bayraktar Ör'ün Tutuklanma Süreciyle İlgili Hakimlik İfadesi Ortaya Çıktı

Çiğdem Bayraktar Ör İfadesinde Savunmalarını Öne Sürdü

Hakaret suçlamasıyla tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün hakimlik ifadesi gün ışığına çıktı. Ör, cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

Hakimlik Sorgusunda Açıklamalarda Bulundu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Bayraktar Ör, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, şüpheli Ör'ün tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik sorgusunda, bazı paylaşımlarının kendisine ait olmadığını savunan Ör, “29 Ocak 2025 tarihli paylaşımı, Bolu'daki otel yangınında oğlumun arkadaşının ailesinin vefat etmiş olması nedeniyle yaptım. Cumhurbaşkanı'na hakaret kastım yoktur” ifadelerini kullandı.

Psikolojik Etkiler ve Kişisel Zorunluluklar

Ör, yaptığı açıklamalarda, “Bu durumdan dolayı kendimi şanslı sayamam. Yaptığım paylaşımlar birikmişliğin sonucudur. Kayınbiraderim 70 bin lira için asit dökülerek öldürüldü. Mezarı dahi yoktur. Bu olaylar bende psikolojik etki yarattı. Depremde yakınlarımdan da kayıplar oldu. Olaylar üst üste geldi” şeklinde konuştu. 14 yaşında bir kızı olduğunu ve ona bakmak zorunda olduğunu belirtti.

“Ameliyat oldum. Kimseyi kastederek yapmadım. Devletçi bir ailenin devletçi bir çocuğuyum. Adalete güveniyorum. Kimseye hakaret etmedim” ifadeleriyle savunmasını tamamladı.