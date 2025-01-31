DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.644.120,44 0,13%

Çiğdem Bayraktar Ör'ün Tutuklanma Süreciyle İlgili Hakimlik İfadesi Ortaya Çıktı

Tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün hakimlik ifadesi gün yüzüne çıktı. Hakaret suçlamalarına cevap verdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:42
Çiğdem Bayraktar Ör'ün Tutuklanma Süreciyle İlgili Hakimlik İfadesi Ortaya Çıktı

Çiğdem Bayraktar Ör İfadesinde Savunmalarını Öne Sürdü

Hakaret suçlamasıyla tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün hakimlik ifadesi gün ışığına çıktı. Ör, cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

Hakimlik Sorgusunda Açıklamalarda Bulundu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Bayraktar Ör, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, şüpheli Ör'ün tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik sorgusunda, bazı paylaşımlarının kendisine ait olmadığını savunan Ör, “29 Ocak 2025 tarihli paylaşımı, Bolu'daki otel yangınında oğlumun arkadaşının ailesinin vefat etmiş olması nedeniyle yaptım. Cumhurbaşkanı'na hakaret kastım yoktur” ifadelerini kullandı.

Psikolojik Etkiler ve Kişisel Zorunluluklar

Ör, yaptığı açıklamalarda, “Bu durumdan dolayı kendimi şanslı sayamam. Yaptığım paylaşımlar birikmişliğin sonucudur. Kayınbiraderim 70 bin lira için asit dökülerek öldürüldü. Mezarı dahi yoktur. Bu olaylar bende psikolojik etki yarattı. Depremde yakınlarımdan da kayıplar oldu. Olaylar üst üste geldi” şeklinde konuştu. 14 yaşında bir kızı olduğunu ve ona bakmak zorunda olduğunu belirtti.

“Ameliyat oldum. Kimseyi kastederek yapmadım. Devletçi bir ailenin devletçi bir çocuğuyum. Adalete güveniyorum. Kimseye hakaret etmedim” ifadeleriyle savunmasını tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Üniversitesi Ödülleri Sahiplerini Buldu
2
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
3
Hamas, 4. Esir Takası İçin Serbest Bırakılacak 183 Filistinlinin Listesini Açıkladı
4
Roma Mahkemesi, Arnavutluk'taki Göçmenlerin İtalya'ya Dönüşünü Onayladı
5
İsrail Ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'nda Evi Havaya Uçurdu: Şiddetli Saldırılar Devam Ediyor
6
İstanbul'da Huzur Uygulaması: Polis Ekiplerinden Geniş Kapsamlı Denetim
7
1 Şubat 2025 Gündemi: Siyasi Toplantılar ve Spor Müsabakaları

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!