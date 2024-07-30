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Çiğli Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçilerin Eylemi 50 Gününe Girdi

İzmir'in Çiğli Belediyesi önünde işten çıkarılan işçiler, 50 gündür adalet talep ederek eylemlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:46
Çiğli Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçilerin Eylemi 50 Gününe Girdi

Çiğli Belediyesi'nde İşçilere Düşük Moral

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçi, belediye önünde sürdürdükleri eylemlerine 50 gündür devam ediyor. Eylem sırasında, işten çıkarılan işçiler belediye binası önünde oturma eylemi gerçekleştiriyor ve sık sık sloganlar atarak protestolarını dile getiriyorlar.

Genel İş Sendikası'ndan Açıklama

Genel İş Sendikası 8 Nolu Şube Sekreteri Barış Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde 147 işçinin, fazla işçi olduğu gerekçesiyle görevden alındığını belirtti. Okur, "Çıkarılanlar arasında 3 aylık çalışanın yanı sıra 3 ve 4 yıllık çalışanlar da mevcut. 50 gündür burada direniyoruz. İlk günden beri diyalog kurmaya çalışıyoruz," dedi.

Durumun Ağır Sonuçları

Okur, işten çıkarılan 20 kişinin bir ay içinde tekrar işe alındığını, ancak 127 işçinin hala işe girmek için beklediğini kaydetti. "Bir an önce arkadaşlarımızın işe alınmasını istiyoruz. İşçiden tasarruf edilmemesi gerektiğine inanıyoruz," şeklinde konuştu.

İşten çıkarılanlar arasında bulunan Ahmet Yılmaz, 2023 yılının kasım ayında düğününün olduğunu ve işine geri dönmek istediğini ifade etti. "Bu süreçte mağduriyet yaşıyorum," diyerek dert yandı.

Toplumun Duyarlılığı

Okur, süreçten etkilenen bireylerin yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Belediyenin önünden geçen insanlar bu durumu görünce üzülmekteler. Merdivende oturan birçok kişi çocuklarını bırakarak buraya geliyor. Yaklaşık 100 kadın arkadaşımız işten çıkarıldı. Hamile olanları buraya oturtmamak için ekstra çaba harcıyoruz," şeklinde sözlerini sürdürdü.

Çiğli Belediyesi önünde, adalet arayışı içinde verilen mücadele devam ediyor. İşçilerin taleplerinin karşılanması ve işine geri dönmeleri için çabalar sürüyor.

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi...

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi devam ediyor. Belediye binası önünde oturma eylemi yapan işten çıkarılan işçiler, zaman zaman sloganlar atıyor, alkışlarla işten çıkarılmalarını protesto ediyor.

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi...

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi devam ediyor. Belediye binası önünde oturma eylemi yapan işten çıkarılan işçiler, zaman zaman sloganlar atıyor, alkışlarla işten çıkarılmalarını protesto ediyor.

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi...

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi devam ediyor. Belediye binası önünde oturma eylemi yapan işten çıkarılan işçiler, zaman zaman sloganlar atıyor, alkışlarla işten çıkarılmalarını protesto ediyor.

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi...

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi devam ediyor. Belediye binası önünde oturma eylemi yapan işten çıkarılan işçiler, zaman zaman sloganlar atıyor, alkışlarla işten çıkarılmalarını protesto ediyor.

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi...

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi devam ediyor. Belediye binası önünde oturma eylemi yapan işten çıkarılan işçiler, zaman zaman sloganlar atıyor, alkışlarla işten çıkarılmalarını protesto ediyor.

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi...

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi devam ediyor. Belediye binası önünde oturma eylemi yapan işten çıkarılan işçiler, zaman zaman sloganlar atıyor, alkışlarla işten çıkarılmalarını protesto ediyor.

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