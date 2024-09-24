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Çiğli'de Çöpler Kirlilik ve Kötü Kokuya Neden Oluyor

İzmir'in Çiğli ilçesinde toplanmayan çöpler, kötü koku ve kirliliğe yol açıyor. Çalışanların maaş sorunları hizmeti etkiliyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:56
Çiğli'de Çöpler Kirlilik ve Kötü Kokuya Neden Oluyor

Çiğli'de Atık Yönetimi Sorunu

İzmir'in Çiğli ilçesinde, toplanmayan atıklar ciddi sorunlar oluşturuyor. Çiğli Belediyesi çalışanlarının maaşlarının eksik ödenmesi, hizmet kesintilerine yol açtı. Bu durum, çöp toplama aralıklarının uzamasına ve dolayısıyla çöp kutularının aşırı dolmasına sebep oldu.

Durumun Boyutları

Özellikle Çiğli Belediyesinin hizmet binası çevresindeki çöp kutuları taşarken, vatandaşlar çöplerini yerlerde bırakmak zorunda kalıyor. Ataşehir Mahallesi'nde yaşayan Suzan Polat, 1978 yılından beri bölgede yaşadığını belirterek, "Kötü koku ve kirliliğin yanı sıra sinek ve fareler çoğaldı. Ayrıca çocuk parkı çevresindeki atıklar, çocuklarımız için büyük risk taşıyor" dedi.

Belediye İle İletişim Sorunları

Polat, yaşanan sorunları dile getirmek üzere ilçenin belediye başkanıyla görüşmek istediğini ancak güvenliklerin içeri girmesine izin vermediğini ifade etti. "Başkan oy isterken kapımıza geliyor ama şimdi neden benimle görüşmüyor?" diyerek duruma tepkisini dile getirdi. Ayrıca, başkanın göreve geldiğinden beri sürekli eylemler yaşandığını belirtti.

Sonuç

Çiğli'de yaşanan atık yönetimi sorunu, yerel yönetiminin dikkatini çekmesi gereken bir konu. Vatandaşların sesine kulak verilmesi ve çözüm yollarının bir an önce bulunması gerekiyor.

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