Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un Başrolde Olduğu 'Bir Zamanlar İstanbul' Dizisi 7 Şubat'ta Başlıyor

'Bir Zamanlar İstanbul' Dizisi 7 Şubat'ta TRT1'de Yayınlanacak

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisi, 7 Şubat’ta TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. TRT'den gelen açıklamalara göre, dizi hayranları ilk fragmanın ardından heyecanla beklenen ikinci fragmanı da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Dizinin çekimlerinde 1990'ların İstanbul'u Riva Bozdağ Film Platolarında yeniden inşa edildi. Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği dizi, iki üniversite öğrencisinin döneminde İstanbul’da yaşanan olaylara karşı verdikleri mücadeleyi hikaye ediyor.

Öne Çıkan Oyuncular ve Kadro

Dizinin zengin oyuncu kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş yer alıyor.

'Bir Zamanlar İstanbul', 7 Şubat’ta saat 20.00'da seyircilerin beğenisine sunulacak.

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi, 7 Şubat'ta TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Dizi için İstanbul Riva Bozdağ Film Platolarında 1990'ların İstanbul'u inşa edildi. Dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan (sağda), Alina Boz (solda), Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş yer alıyor.

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi, 7 Şubat'ta TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Dizi için İstanbul Riva Bozdağ Film Platolarında 1990'ların İstanbul'u inşa edildi. Dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan (sağda), Alina Boz (solda), Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş yer alıyor.