Cihannüma İstanbul Forum 2024 İkinci Gününde Önemli Kararlar Bekliyor

Cihannüma İstanbul Forum 2024 Devam Ediyor

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen Cihannüma İstanbul Forum 2024, ikinci gününde devam ediyor. Forumda, önemli kararların alınması ve bu kararların hayata geçirilmesi üzerinde duruluyor.

Rıza Yorulmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, forumda yaptığı konuşmada alınacak kararların uygulanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Yorulmaz, "Burada alınacak kararların hayata geçirilmesi çok önemli. Bunun için özellikle..." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Anadolu Ajansı'nın da destek verdiği bu forum, katılımcılar ve uzmanlar arasında işbirliği fırsatları sunarak, global dayanışma ve işbirliği konularına ışık tutmayı hedefliyor.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024" ikinci gününde devam ediyor. Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024" ikinci gününde devam ediyor. Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.