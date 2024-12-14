DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.532.361,3 0,4%

Cihannüma İstanbul Forum 2024 İkinci Gününde Önemli Kararlar Bekliyor

Cihannüma İstanbul Forum 2024, ikinci gününde kararların hayata geçirilmesi için büyük bir önem taşıyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:35
Cihannüma İstanbul Forum 2024 İkinci Gününde Önemli Kararlar Bekliyor

Cihannüma İstanbul Forum 2024 Devam Ediyor

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen Cihannüma İstanbul Forum 2024, ikinci gününde devam ediyor. Forumda, önemli kararların alınması ve bu kararların hayata geçirilmesi üzerinde duruluyor.

Rıza Yorulmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, forumda yaptığı konuşmada alınacak kararların uygulanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Yorulmaz, "Burada alınacak kararların hayata geçirilmesi çok önemli. Bunun için özellikle..." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Anadolu Ajansı'nın da destek verdiği bu forum, katılımcılar ve uzmanlar arasında işbirliği fırsatları sunarak, global dayanışma ve işbirliği konularına ışık tutmayı hedefliyor.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global...

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024" ikinci gününde devam ediyor. Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global...

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024" ikinci gününde devam ediyor. Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege Denizi'nde 89 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
2
Yunan Basını Türkiye’nin Savunma Sanayi Yükselişine Dikkat Çekti
3
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15. Dergi Günleri'nde Okumanın Önemi Vurguladı
4
AK Parti Erzurum Kongresi: Fatih Şahin’den Güçlü Mesajlar
5
Bakan Tekin: Türkiye, Akıllı Tahta ile Dünyada Birinci
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Krizinde İnatçı Davranışımızın Sonuçları Açık
7
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak