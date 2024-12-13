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Cihannüma İstanbul Forum 2024 Resmen Başladı

Cihannüma İstanbul Forum 2024, İslam dünyasındaki dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:15
Cihannüma İstanbul Forum 2024 Resmen Başladı

Cihannüma İstanbul Forum 2024 Resmen Başladı

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği'nin ev sahipliği yaptığı ve Anadolu Ajansı'nın da desteklediği Cihannüma İstanbul Forum 2024, uluslararası katılımcıların dikkatini çekti.

Rıza Yorulmaz'dan Çarpıcı Açıklamalar

Forumun açılışında konuşan Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, "Maddi gücü eline geçiren Batı, başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün mazlum toplumlara yönelik baskılarını artırmaktadır," diyerek mevcut dünya sistemine eleştirilerde bulundu.

Yorulmaz, forumun temel amacının, İslam ülkeleri arasında dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal işbirliğini teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Bu yıl yoğun bir katılımla gerçekleşen forumda, çeşitli ülkelerden uzmanlar, akademisyenler, ve toplumsal liderler, çeşitli konuları tartışmak üzere bir araya gelecekler.

Etkinlik, dünya genelinde İslam toplumlarının karşılaştığı zorluklar ile bu zorlukların üstesinden gelmek için atılması gereken adımlar üzerine kafa yormayı hedefliyor.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global...

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024" Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi'nde başladı. Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, programa katılarak konuşma yaptı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global...

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024" Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi'nde başladı. Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, programa katılarak konuşma yaptı.

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