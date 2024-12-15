Cihannüma İstanbul Forum 2024: Savunma Sanayisinde Atılımlar Konuşuluyor

Cihannüma İstanbul Forum 2024 Sürüyor

Çeşitli panellerle devam eden Cihannüma İstanbul Forum 2024, Türkiye'nin savunma sanayisindeki son gelişmeleri ve atılımları gündeme getiriyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in Değerlendirmeleri

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, forumda yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde son 20 yılda kaydedilen önemli atılımlara dikkat çekti. Akşit, "(Savunma sanayii) Son 20 yılda müthiş bir atılım yaptık. Hatta bazı ülkelerde..." diyerek Türkiye'nin bu alandaki başarısını vurguladı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından organize edilen bu etkinlikte, savunma sanayisine yön veren liderler ve uzmanlar bir araya gelerek gelecekteki projeleri ve stratejileri tartışıyor.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024" üçüncü gününde çeşitli konularda paneller yapıldı. Haliç Üniversitesi'ndeki forumda "Düzen kurucu bir unsur olarak Türkiye'de savunma sanayi" başlıklı sunum yapan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024" üçüncü gününde çeşitli konularda paneller yapıldı. Haliç Üniversitesi'ndeki forumda "Düzen kurucu bir unsur olarak Türkiye'de savunma sanayi" başlıklı sunum yapan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.