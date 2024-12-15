DOLAR
34,92 0%
EURO
36,7 0%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.598.641,46 -2,38%

Cihannüma İstanbul Forum 2024: Savunma Sanayisinde Atılımlar Konuşuluyor

Cihannüma İstanbul Forum 2024, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in katılımıyla savunma sanayisindeki gelişmeleri ele alıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:09
Cihannüma İstanbul Forum 2024: Savunma Sanayisinde Atılımlar Konuşuluyor

Cihannüma İstanbul Forum 2024 Sürüyor

Çeşitli panellerle devam eden Cihannüma İstanbul Forum 2024, Türkiye'nin savunma sanayisindeki son gelişmeleri ve atılımları gündeme getiriyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in Değerlendirmeleri

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, forumda yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde son 20 yılda kaydedilen önemli atılımlara dikkat çekti. Akşit, "(Savunma sanayii) Son 20 yılda müthiş bir atılım yaptık. Hatta bazı ülkelerde..." diyerek Türkiye'nin bu alandaki başarısını vurguladı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından organize edilen bu etkinlikte, savunma sanayisine yön veren liderler ve uzmanlar bir araya gelerek gelecekteki projeleri ve stratejileri tartışıyor.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim...

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024" üçüncü gününde çeşitli konularda paneller yapıldı. Haliç Üniversitesi'ndeki forumda "Düzen kurucu bir unsur olarak Türkiye'de savunma sanayi" başlıklı sunum yapan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim...

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Cihannüma İstanbul Forum 2024" üçüncü gününde çeşitli konularda paneller yapıldı. Haliç Üniversitesi'ndeki forumda "Düzen kurucu bir unsur olarak Türkiye'de savunma sanayi" başlıklı sunum yapan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Açıklaması ve Suriye Politikaları
2
İsrail, İrlanda'daki Büyükelçiliğini Kapatma Kararı Aldı
3
AA Akademi'nin 'New Journalism 101' Eğitimi Katılımcılardan Tam Not Aldı
4
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: Tır Şoförü Tutuklandı
5
New Journalism 101 Eğitimi Tamamlandı
6
Erzurum'da "Gazze'yi Duyan Yok Mu?" Paneli Düzenlendi
7
Afganistan'da Kömür Madeni Çöktü: 22 İşçi Kurtarıldı

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Merkür Retrosu Sona Erdi, Dolunay Enerjisi Belirleyici!

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi