Cihat Tamer ve Zihni Göktay: 60 Yıl Sonra İlk Kez Aynı Sahneye Çıkıyor

Usta sanatçılar Cihat Tamer ve Zihni Göktay, 60 yıllık kariyerlerinde ilk defa aynı sahneyi paylaşarak 'Bir Varmış Bir Yokmuş' ile izleyicileri selamlıyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:12
Cihat Tamer ve Zihni Göktay: 60 Yıl Sonra İlk Kez Aynı Sahneye Çıkıyor

Cihat Tamer ve Zihni Göktay, 60 Yıl Sonra Buluşuyor

Usta tiyatro ve sinema sanatçıları Cihat Tamer ve Zihni Göktay, meslek yaşamlarının 60. yılında, "Bir Varmış Bir Yokmuş" isimli müzikli söyleşi ile izleyicileriyle bir araya geliyor. Bu, iki duayenin sahnede ilk buluşması olması açısından büyük bir anlam taşıyor.

Cihat Tamer'in Sanat Hayatı

Türk televizyon tarihinde iz bırakan "Bizimkiler" dizisinde Şevket karakteriyle hafızalara kazınan Cihat Tamer, 1961 yılından bu yana birçok prestijli tiyatroda görev almış ve yaklaşık 40 film ve dizide rol almıştır. 82 yaşındaki Tamer, 80'den fazla oyunda sahne alarak Türk tiyatrosunun önemli figürlerinden biri haline gelmiştir.

Zihni Göktay'ın Başarılı Kariyeri

Zihni Göktay ise, 1964 yılında tiyatro hayatına başlamış ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında kariyerini sürdürmüştür. Göktay, 1984-2012 yılları arasında ünlü "Lüküs Hayat" müzikalinde merhum Suna Pekuysal ile yaklaşık 3 bin kez seyirci karşısına çıkmıştır. 79 yaşındaki sanatçı, toplamda 80 oyunda rol alarak hem dünya hem de Türk tiyatrosunun klasik eserlerinde izleyiciyle buluşmuştur.

Tiyatroya Dair Düşünceleri

Zihni Göktay, "Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı müzikli söyleşinin Ankara temsili öncesinde, tiyatroculuğun zorlukları ve güzellikleri hakkında bilgiler paylaştı. "Tiyatro, arzın merkezine seyahat gibidir" diyen Göktay, sanatın insanların yaşamlarında önemli bir yer kapladığını vurguladı.

Cihat Tamer'in Sanat Anlayışı

Cihat Tamer, oyunculuk mesleğinin istenerek yapılması gerektiğini belirterek, "Sanat isteyerek yapılan bir iştir, istenmeden yapılamaz" ifadelerini kullandı. Gençlerin tiyatroya bakış açısının değiştiğine dikkat çeken Tamer, özgür tiyatronun önemini vurguladı.

Gösteride Serkan Budak da sahnede kendilerine eşlik ediyor. Tamer ve Göktay’ın anılarını paylaştığı bu süreç, ayrıca gençleri tiyatroya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Seyircinin İlgi Yoğunluğu

Bu yıl tiyatroya olan ilginin arttığını belirten Cihat Tamer, gençlerle 1950 ve 1960’lı yılları anlatarak önemli bir bağ kurduklarını dile getirdi. Ayrıca, "Sanat noktasında ülkemiz bilinçlenmeli" diyerek, sanatçıların bu alandaki sorumluluklarına vurgu yaptı.

Sanat Tutkusu Sürecek

Cihat Tamer, "Ölünceye kadar bu mesleği sürdürmeye devam edeceğim" diyerek tiyatroya olan tutkusunun ömür boyu süreceğini ifade etti. Hem Tamer hem de Göktay, bu unutulmaz sahne deneyiminin sadece bir başlangıç olduğunu belirtti.

Usta tiyatro ve sinema sanatçıları Cihat Tamer ve Zihni Göktay, mesleklerinin 60'ıncı yılında ilk...

Usta tiyatro ve sinema sanatçıları Cihat Tamer ve Zihni Göktay, mesleklerinin 60'ıncı yılında ilk kez aynı sahneyi paylaşarak, "Bir Varmış Bir Yokmuş" isimli müzikli söyleşiyle tiyatro izleyicisiyle buluşuyor.

Usta tiyatro ve sinema sanatçıları Cihat Tamer ve Zihni Göktay, mesleklerinin 60'ıncı yılında ilk...

Usta tiyatro ve sinema sanatçıları Cihat Tamer ve Zihni Göktay, mesleklerinin 60'ıncı yılında ilk kez aynı sahneyi paylaşarak, "Bir Varmış Bir Yokmuş" isimli müzikli söyleşiyle tiyatro izleyicisiyle buluşuyor.

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