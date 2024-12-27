DOLAR
35,25 -0,27%
EURO
36,75 0,09%
ALTIN
2.980,71 -0,1%
BITCOIN
3.387.685,09 -0,52%

Çıldır Gölü'nde Buz Safari Keyfi: Atlı Kızaklarla Eğlence

Çıldır Gölü'nde buz safari deneyimi ile turistler unutulmaz anlar yaşıyor. Doğa harikası kış manzarası ve atlı kızaklarla keşfetmek mümkün.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:31
Çıldır Gölü'nde Buz Safari Keyfi: Atlı Kızaklarla Eğlence

Çıldır Gölü'nde Buz Safari Keyfi

Doğu Ekspresi seferlerinin başlamasıyla birlikte, turistler Kars ile Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'ne akın ediyor. Soğuk havanın etkisiyle yüzeyi donan bu eşsiz gölde atlı kızakçılar, ziyaretçilere unutulmaz bir 'buz safari' deneyimi sunuyor.

Donan Göl Üzerinde Atlı Kızak Macerası

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle birlikte, Çıldır Gölü'nün Arpaçay ilçesi sınırındaki kısmı tamamen dondu. Yüzeyinde oluşan büyük buz parçaları sayesinde atlı kızaklar, bu pürüzsüz alanda gezintilere başladı. Turistler, bu eşsiz manzara eşliğinde atlı kızakların keyfini çıkarıyor.

Turistlerin Yorumları

İngiltere'den Kars'ı ziyaret eden Alican Mert, Çıldır Gölü'nü çok beğendiğini ifade ederek, "Burada yürümek gerçekten farklı bir deneyim. Dünya çapında bir güzellik var. Londra'daki arkadaşlarıma burayı mutlaka anlatacağım," dedi.

Londra'da yaşayan çevre mühendisi Bahar Mert ise, "Buzla kaplı gölde atlı kızak keyfi yaşamak harika. Bu deneyimle Çıldır Gölü'nün bu kadar etkileyici olacağını tahmin etmemiştim," diye konuştu.

Atlı Kızakçılardan Davet

Atlı kızakçı Dural Daşdemir, yaklaşık 10 yıldır Çıldır Gölü'nde atlı kızakçılık yaptığını belirterek, "Bizim bir sloganımız var, 'Norveç'in Ren geyikleri varsa bizim de atlı kızaklarımız var'. Cam gibi buzdaki gezilerimiz ile misafirlerimize eşsiz anılar yaşatıyoruz," dedi. Daşdemir ayrıca, tüm doğa severleri bu muhteşem manzarayı görmeye davet etti.

Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve soğuk havanın etkisiyle bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde...

Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve soğuk havanın etkisiyle bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde faaliyetlerine başlayan atlı kızakçılar, turistlere buzda safari keyfi yaşatıyor. Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarındaki kısmı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle dondu. Yüzeyinde büyük buz parçalarının oluştuğu gölün pürüzsüz yüzeyine atlı kızaklar çıkarılmaya başlandı.

Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve soğuk havanın etkisiyle bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde...

Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve soğuk havanın etkisiyle bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde faaliyetlerine başlayan atlı kızakçılar, turistlere buzda safari keyfi yaşatıyor. Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarındaki kısmı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle dondu. Yüzeyinde büyük buz parçalarının oluştuğu gölün pürüzsüz yüzeyine atlı kızaklar çıkarılmaya başlandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsviçre, Dijital Dünyada Çocukların Korunması İçin Ebeveynlere Sorumluluk Yüklüyor
2
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Müzesi Ziyarete Açıldı
3
Kerküklü Müzisyen Erol Hayri: Terör Tehdidini Türkiye'de Aşan Bir Hikaye
4
Yeni Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı: Memurlar ve Engellilere Önemli Düzenlemeler Getirildi
5
Suriye Devriminin Sembolleri: 'Doktor Kaçtı' Duvar Yazısıyla Hikaye Tamamlandı
6
Adana'da İki Hastaneden Eşya Çalan Zanlı Tutuklandı
7
Mesleki Eğitimde Öğrencilere Yeni Fırsatlar: Bölge Okullarına Geçiş İmkanı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor