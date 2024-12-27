Çıldır Gölü'nde Buz Safari Keyfi: Atlı Kızaklarla Eğlence

Çıldır Gölü'nde Buz Safari Keyfi

Doğu Ekspresi seferlerinin başlamasıyla birlikte, turistler Kars ile Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'ne akın ediyor. Soğuk havanın etkisiyle yüzeyi donan bu eşsiz gölde atlı kızakçılar, ziyaretçilere unutulmaz bir 'buz safari' deneyimi sunuyor.

Donan Göl Üzerinde Atlı Kızak Macerası

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle birlikte, Çıldır Gölü'nün Arpaçay ilçesi sınırındaki kısmı tamamen dondu. Yüzeyinde oluşan büyük buz parçaları sayesinde atlı kızaklar, bu pürüzsüz alanda gezintilere başladı. Turistler, bu eşsiz manzara eşliğinde atlı kızakların keyfini çıkarıyor.

Turistlerin Yorumları

İngiltere'den Kars'ı ziyaret eden Alican Mert, Çıldır Gölü'nü çok beğendiğini ifade ederek, "Burada yürümek gerçekten farklı bir deneyim. Dünya çapında bir güzellik var. Londra'daki arkadaşlarıma burayı mutlaka anlatacağım," dedi.

Londra'da yaşayan çevre mühendisi Bahar Mert ise, "Buzla kaplı gölde atlı kızak keyfi yaşamak harika. Bu deneyimle Çıldır Gölü'nün bu kadar etkileyici olacağını tahmin etmemiştim," diye konuştu.

Atlı Kızakçılardan Davet

Atlı kızakçı Dural Daşdemir, yaklaşık 10 yıldır Çıldır Gölü'nde atlı kızakçılık yaptığını belirterek, "Bizim bir sloganımız var, 'Norveç'in Ren geyikleri varsa bizim de atlı kızaklarımız var'. Cam gibi buzdaki gezilerimiz ile misafirlerimize eşsiz anılar yaşatıyoruz," dedi. Daşdemir ayrıca, tüm doğa severleri bu muhteşem manzarayı görmeye davet etti.

Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve soğuk havanın etkisiyle bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde faaliyetlerine başlayan atlı kızakçılar, turistlere buzda safari keyfi yaşatıyor. Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarındaki kısmı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle dondu. Yüzeyinde büyük buz parçalarının oluştuğu gölün pürüzsüz yüzeyine atlı kızaklar çıkarılmaya başlandı.

Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve soğuk havanın etkisiyle bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde faaliyetlerine başlayan atlı kızakçılar, turistlere buzda safari keyfi yaşatıyor. Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarındaki kısmı, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle dondu. Yüzeyinde büyük buz parçalarının oluştuğu gölün pürüzsüz yüzeyine atlı kızaklar çıkarılmaya başlandı.