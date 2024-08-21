Çıldır Gölü'nde Yosun Oluşumu: Sıcak Hava Etkili

Yosun Oluşumu ve Çıldır Gölü
Ardahan ilinde son günlerde artan hava sıcaklıkları, Çıldır Gölü'nde beklenmedik değişikliklere yol açtı. Gölün kıyılarında, özellikle Akçakale ile Tesisler mevkiinde yosun yoğunluğu gözlemlenirken, suyun rengi de belirgin bir şekilde yeşil tonlarına büründü.
Sıcak Hava Şartlarının Etkisi
Havaların ısınmasıyla birlikte, yöredeki bazı göl ve akarsularda yosun kaplama meydana geldi. Göl yüzeyinde oluşan kirlilik tabakasının, suyun doğal dengesini olumsuz yönde etkilediği düşünülüyor.
Uzmanlar, böyle durumların sıcak havalarda sıklıkla görüldüğüne dikkat çekerek, gelişmelerin çevre açısından önemli riskler taşıdığına işaret ediyor.