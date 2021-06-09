Çılgın proje Kanal İstanbul'da son durum ne?

Marmara Denizi’nde etkisini arttıran deniz salyası (müsilaj) nedeniyle birçok proje tartışma konusu oldu. Birçok kesime göre son zamanların en büyük projesi olarak kabul edilen Kanal İstanbul da tartışılan projeler arasında yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise haftalardır gündemde olan Kanal İstanbul projesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
Bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Murat Kurum, İstanbul’un bu proje ile beraber kültür, ekonomik ve çevre açısından seviye atlayacağını söyledi.
Son Güncelleme: 09.06.2021 12:46