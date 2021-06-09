Çılgın proje Kanal İstanbul'da son durum ne?

Marmara Denizi’nde etkisini arttıran deniz salyası (müsilaj) nedeniyle birçok proje tartışma konusu oldu. Birçok kesime göre son zamanların en büyük projesi olarak kabul edilen Kanal İstanbul da tartışılan projeler arasında yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise haftalardır gündemde olan Kanal İstanbul projesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı’na konuşan Bakan Kurum, Kanal İstanbul’un İstanbul Boğazı için özgürlük, kurtarma ve dönüşüm projesi olduğunu ifade etti. Kurum, su kaynaklarının azalacağı ve depremi tetikleyeceği iddialarına ise açıklık getirerek, hepsini bilimsel açılardan araştırmalarını yaptıklarını ve Kanal İstanbul’un en çevreci projelerden birisi olacağını vurguladı.

Bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Murat Kurum, İstanbul’un bu proje ile beraber kültür, ekonomik ve çevre açısından seviye atlayacağını söyledi.