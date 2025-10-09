CİMER'e IPRA'dan İki Ödül: Engelsiz CİMER ve CİMER-Deprem Acil

CİMER, IPRA'nın 2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nde 'Engelsiz CİMER' ve 'CİMER-Deprem Acil' projeleriyle iki ödül kazandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:43
IPRA 2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nde CİMER iki kategoride ödül aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'in Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen 2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nde iki ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, IPRA tarafından 'Halkla İlişkilerin Oscarları' olarak kabul edilen 2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nin sonuçlarının açıklandığını belirtti.

CİMER, Kamu Sektörü kategorisinde 'Engelsiz CİMER', Kriz Yönetimi kategorisinde ise 'CİMER-Deprem Acil' projeleriyle iki ödüle birden layık görüldü. Dünya genelinde kamu ve özel sektörden saygın kuruluşların katılım sağladığı bu etkinlikte ödül alan iki kıymetli projemizde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet ile devlet arasında kurulan iletişim köprüsünü daha da güçlendirmeye, uluslararası alanda örnek projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz.

'Engelsiz CİMER' projesinin Kamu Sektörü kategorisindeki başarısı ile 'CİMER-Deprem Acil' projesinin Kriz Yönetimi kategorisindeki ödülü, kurumun ulaşılabilirlik ve kriz iletişimi alanlarındaki uluslararası takdirini pekiştirdi.

