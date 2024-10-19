CİMER İle Operasyon: Yenidoğan Çetesi Çökertildi

CİMER İle Operasyon

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yenidoğan çetesi"ne karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakan Memişoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Memişoğlu, "Ellerine aldıkları bebekleri kötü muamele eden ve ölümüne sebep olan bu insanlık dışı çeteyi bir CİMER başvurusuyla çökerttik." ifadelerini kullandı.

Denetim Süreci

Memişoğlu, yalnızca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından son bir yılda 4 bin denetim yapıldığını vurguladı. CİMER'e gelen ihbarlar doğrultusunda, denetim ekiplerinin hastanelere giderek sağlık hizmetlerini denetlediğini belirtti.

Gizli Operasyonlar ve İşbirliği

Bakan Memişoğlu, Yenidoğan çetesi hakkında yapılan gizli operasyonlar sürecini anlattı; İçişleri, Adalet Bakanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapıldığını kaydetti.

Sonuçlar ve Gelecek Adımlar

26 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, çeteye dair birçok delilin elde edildiği ve soruşturmaların devam edeceği bilgilerini paylaştı.

CİMER'in Önemi

Son olarak Memişoğlu, CİMER başvurularının önemine dikkat çekerek, "Biz Sağlık Bakanlığı olarak halkımızın hayatı için her türlü denetimi yapıyoruz." dedi.