Çin, 2026 APEC Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Çin, 2026 APEC Zirvesi'ini Düzenleyecek

Çin, 2026 yılında düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını resmi olarak açıkladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Peru'da gerçekleştirilen APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda bu önemli gelişmeyi duyurdu.

APEC'in Bölgedeki Rolü

Şi, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği'nin on yıllar süresince bölgedeki kalkınma, refah ve bağlantılılık alanlarında büyük başarılara öncülük ettiğini vurgulayarak, APEC'in dünya çapında en dinamik ekonomiyi yaratma ve küresel kalkınmanın ana motoru olma konusundaki katkılarına dikkat çekti.

Jeopolitik Zorluklar ve İşbirliği İhtiyacı

Çin lideri, son dönemdeki jeopolitik, tek taraflılık ve korumacılık eğilimlerinin bölgesel işbirliğini tehdit ettiğine vurgu yaptı. Bu bağlamda, APEC ülkelerine dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Gelecek Zirveler

Bu yıl Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen APEC Zirvesi'nin ardından, bir sonraki toplantı 2025 yılında Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde yapılacak. İlk APEC Zirvesi ise 1989 yılında toplanmıştı. Çin, daha önce 2021 ve 2014'teki zirvelere de ev sahipliği yapmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.