Çin, 9 Ülkeye Tek Taraflı Vize Muafiyeti Getiriyor

Çin'den Yeni Vize Muafiyeti Düzenlemesi

Çin, tek taraflı vize muafiyeti programını genişleterek 9 ülkeyi daha bu kapsama alacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bu ülkelerin Slovakya, Norveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Andorra, Monako, Liechtenstein ve Güney Kore olduğunu açıkladı.

Yeni Seyahat Tarihleri

Bu ülkelerden gelen normal pasaport sahibi bireyler, 8 Kasım 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Çin'e vizesiz seyahat edebilecekler. Bu seyahatlerin süre sınırı ise 15 gün olarak belirlendi.Seyahat Amaçları Sınırlı

Vize muafiyeti; iş, turizm, aile ziyaretleri ve geçiş amaçlı seyahatlerle sınırlı olacak.

Diğer Vize Muafiyeti Düzenlemeleri

Pekin yönetimi, son aylarda çeşitli ülkelerle vize muafiyeti anlaşmaları yaparak Çin'e yapılan seyahatleri artırmayı hedefliyor. 1 Aralık 2023'ten itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya gibi ülkelerin vatandaşlarına da benzer bir muafiyet tanınmıştı.

Öte yandan, 26 Ocak’ta Singapur ile 30 günlük ve 28 Ocak’ta Tayland ile süresiz karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları imzalanmıştı. İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg da 14 Mart’tan itibaren bu vize muafiyeti programına dahil olmuştu.

Şu an itibarıyla, Çin 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Bunun yanı sıra Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu birçok ülkeyle diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için de muafiyet anlaşmaları mevcuttur.