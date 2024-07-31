Çin, ABD'li Senatör Jim McGovern'a Yaptırım Uyguladı

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Yaptırım Kararı

Çin, ABD'li Senatör Jim McGovern'a ülkenin iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Yaptırım Ayrıntıları

Çin Dışişleri Bakanlığı, Senatör McGovern'ın ülkenin bağımsızlığı, güvenliği ve menfaatlerine zarar veren söz ve eylemlerde bulunduğunu belirtti. Bu sebeple, McGovern'ın Çin'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve ülke içerisindeki faaliyetlerinin yasaklanacağı ifade edildi.

Aile Üyeleri de Etkilendi

Ayrıca, Jim McGovern ve ailesinin bugün itibarıyla Çin’e girişlerinin yasak olduğu bildirildi.

Uygur Türkleri Sorunu

McGovern, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı iddiaları nedeniyle bölgeden yapılan ithalatın yasaklanmasını öngören yasa tasarısına destek veren isimler arasındaydı. Bu yasanın, bir milyondan fazla Uygur Türkü’nün zorla çalıştırıldığı iddialarına dayanarak, bu bölgeden gelecek ürünlere kısıtlamalar getirilmesini amaçladığı belirtilmişti.