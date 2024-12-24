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Çin, ABD'nin Çip Endüstrisine Yönelik Soruşturmasına Cevap Verdi

Çin, ABD'nin çip endüstrisine yönelik soruşturmasına tepki gösterdi ve haklarını korumak için tüm tedbirleri alacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 05:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 05:40
Çin, ABD'nin Çip Endüstrisine Yönelik Soruşturmasına Cevap Verdi

Çin'den ABD'ye Tepki: Soruşturmalara Yanıt Veriyoruz

Çin, ABD yönetiminin, yerli çip endüstrisine yönelik başlattığı soruşturma ile ilgili olarak sert bir açıklamada bulundu. Ülke, haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirleri alacağını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, yapılan soruşturmanın küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin işleyişini bozacağını, bu durumun ise ABD işletmeleri ve tüketicilerinin çıkarlarına da zarar vereceğini vurguladı.

ABD İddialarına Yanıt

Açıklamada, ABD'nin Çin'in yerli endüstrisini devlet destekleriyle güçlendirerek küresel pazardaki hakimiyetini artırmaya çalıştığı iddialarına yanıt verildi. Ayrıca, Çip ve Bilim Yasası gibi düzenlemelerle Washington yönetiminin kendi yerli çip endüstrisine ciddi sübvansiyonlar sağladığına da dikkat çekildi.

Çin, ABD'li çip üreticilerinin dünya pazarının yaklaşık %50'sini elinde bulundurduğunu hatırlatarak, Çin'in ABD'ye çip ihracatının, ABD'nin Çin'e gerçekleştirdiği ihracattan çok daha az olduğunu belirtti.

Çin'in İzleme ve Tepki Süreci

Çin, ABD'ye karşı çok taraflı ticaret kurallarına saygı gösterilmesi ve yanlış uygulamaların son bulması çağrısında bulundu. Ayrıca, soruşturmayı yakından izlemek ve haklarını korumak üzere gereken her türlü tedbiri alacağını yineledi.

ABD Soruşturma Başlattı

Öte yandan, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yapılan açıklamada, Çin'in yarı iletken endüstrisini birikte hakimiyet altına almak için yürüttüğü eylem, politika ve uygulamalarına yönelik soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili olarak, Çin'in yerleştirme ve kendine yeterlilik sağlamaya yönelik kapsamlı rekabete aykırı yöntemler kullandığı öne sürüldü.

Bunun yanı sıra, ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümüne dayanarak başlatılacak soruşturmanın, savunma, otomotiv, tıbbi cihazlar, havacılık, telekomünikasyon gibi kritik sektörler ile eski tip yarı iletken üretimine odaklanacağı bildirildi.

ABD Ticaret Yasası'nın 301. bölümü, yurt dışında hukuka aykırı eylemlere karşı uygun önlemleri alma yetkisi veriyor.

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