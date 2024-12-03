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Çin, ABD'nin Çip Kısıtlamalarına Yanıt Olarak Kritik Maden İhracatını Kısıtladı

Çin, ABD'nin çip sektöründeki kısıtlamalarına yanıt olarak galyum ve germanyum gibi kritik madenlerin ihracatını yasakladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:48
Çin, ABD'nin Çip Kısıtlamalarına Yanıt Olarak Kritik Maden İhracatını Kısıtladı

Çin, ABD'nin yeni çip kısıtlamalarına cevap olarak, kendi topraklarında önemli oranda işlenen galyum, germanyum ve antimuan gibi kritik madenlerin ABD’ye ihracatını kısıtladı. Bu karar, Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile resmi olarak duyuruldu.

Yapılan açıklamada, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünler ile materyallerin ABD savunma sanayisi üreticilerine ihracatının yasaklandığı belirtildi. Özgül olarak, savunma ve silah sistemlerinde yaygın şekilde kullanılan bu madenlerin ihracatının "ilke olarak" yasaklandığı ifade edildi. Ayrıca, batarya ve yakıt hücrelerinin üretimi gibi alanlarda kullanılan grafit ihracatının kontrol altına alınacağı duyuruldu.

Çin, dünya çapında nadir madenlerin yaklaşık %70'ini üretiyor ve küresel işleme kapasitesinin %85'ine sahip. Böylece, bu kısıtlamalar sadece ABD'yi değil, tüm dünya pazarını etkileme potansiyeline sahip.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), 15 Ekim'de yayımladığı raporda, Çin'in galyum ve germanyum ihracatını yasaklamasının ABD’nin gayrisafi yurt içi hasılasında 3,4 milyar dolar kayba yol açabileceğini uyarısında bulundu. Yine USGS verilerine göre, 2019 ile 2022 yılları arasında ABD'nin ithal ettiği germanyumun %54’ü ve antimuanın %63’ü Çin'den gelmişti. Bugün Çin, dünya galyum üretiminin %89'unu, grafit üretiminin ise %77'sini sağlamaktadır.

Çin, bu durumu, ABD'nin çip sektöründeki yeni kısıtlamalarının hemen ardından gerçekleştirdi. Joe Biden yönetimi, ABD Ticaret Bakanlığı aracılığıyla çip üretim donanımlarına ve yarı iletken yazılımlarına yönelik çeşitli ihracat kısıtlamaları getirmişti. Bu kısıtlamalar, Çin'in çip teknolojisini askeri kullanımlara yönlendirmesini engellemeyi amaçlıyor.

Çin'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD'nin bu adımını eleştirerek, "İhracat kontrollerini istismar etmek""Çin'i engellemeye çalışmak"

Bu gelişmeler, ABD ve Çin arasındaki teknolojik rekabetin daha da derinleştiği bir dönemde yaşanıyor. Biden yönetimi, ulusal güvenlik stratejisi çerçevesinde kilit teknolojilerin transferini önlemeyi hedefliyor. Çip ve Bilim Yasası gibi yasalar, Washington'un Çin'in bu alandaki teknolojik kabiliyetlerini sınırlama niyetini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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