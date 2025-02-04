Çin, ABD'nin Ek Gümrük Vergisini DTÖ'ye Şikayet Etti

Çin, ABD'ye karşı DTÖ'ye başvurdu

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlere %10 ek gümrük vergisi getirme kararını Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'ne şikayet etti. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin aldığı bu kararın DTÖ kurallarını ihlal ettiğini belirtti ve uyuşmazlık mekanizmasına başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

Ticaret Savaşlarının Kıvılcımı

Bakanlık açıklamasında, ABD'nin tek taraflı ek tarife kararının, çok taraflı ticaret sistemine ve sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarına zarar verdiği vurgulandı. Ayrıca bu adımın, Çin-ABD ekonomik işbirliğinin zayıflamasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin sürekli olarak tek taraflılık yolunu seçtiğine dikkat çekildi ve Çin'in çok taraflı ticaret sisteminin korunması adına DTÖ üyeleri ile iş birliği yapmaya hazır olduğu belirtildi.

ABD'nin Gerekçeleri

ABD, 1 Şubat'ta imzalanan kararname ile Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Çin’den yapılan ithalata da ek gümrük vergileri getirmişti. Beyaz Saray, bu artışın gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin sentetik afyon hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmedeki başarısızlığını göstermişti.

Ayrıca, Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığı ve zorla teknoloji transferi gibi sorunları da ABD’nin tarifelerinin sebebi olarak değerlendirildi.

Çin'in Tepkisi

Çin hükümeti, Donald Trump'ın tarife artışına karşı çeşitli yanıtlar geliştirdi. Aralarında ham petrol, tarım ekipmanları ve yüksek emisyonlu taşıtlar gibi ürünlere %10, kömür ve doğal gaz ithalatına %15 ek vergi uygulanacağı duyuruldu. Ayrıca bazı kritik madenler için ihracat kontrolü getirileceği de bildirildi.

Öte yandan, ABD’de Google hakkında antitekel soruşturması başlatılırken, PHV ve Illumina gibi şirketler, Çin şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamaları nedeniyle “güvenilmez varlık” statüsüne alındı.