Çin, ABD'nin Hong Kong'a Yönelik Vize Kısıtlamalarına Sert Tepki Gösterdi

Çin, ABD'nin Vize Kısıtlamalarına Karşı Cevap Veriyor

Çin, ABD'nin Hong Kong Özel İdari Bölgesi yetkililerine uygulamayı planladığı yeni vize kısıtlamalarına karşılık vereceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, bu kısıtlamaların Çin'in iç işlerine açık bir müdahale olduğunu vurguladı.

Çin’in Yanıtı: Yaptırımlar

Mao, ABD yönetiminin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, Dış İlişkiler Yasası ve Yabancı Yaptırımlara Karşı Koyma Yasası kapsamında bazı ABD’li yetkililere yaptırım uygulama kararı alındığını ifade etti. "Hong Kong, Çin’in Hong Kong’udur; bu bölgenin işleri Çin’in iç işidir." diyen Mao, ABD'ye Çin'in egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Geçmişte Uygulanan Yaptırımlar

ABD, 2020’de 11 Hong Konglu yetkiliye yönelik yaptırımlar uygulamıştı. Eski Başkan Donald Trump yönetimi, bu yetkilileri "barışa, istikrara, güvenliğe ve özerkliğe zarar veren eylemleri" destekledikleri için yaptırımla cezalandırmıştı. Bu grupta, dönemin Baş Yöneticisi Carrie Lam Yuet-ngor ve mevcut Baş Yönetici John Lee Ka-chiu da bulunuyordu.

Ulusal Güvenlik Yasası ve Sonuçları

Pekin yönetimi, Haziran 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası ile birlikte, hükümeti yıkmaya teşebbüs ve vatana ihanet gibi suçlar tanımlanarak, muhalefet üzerindeki baskıyı arttırdı. Bu yasa sayesinde muhalefet gazetecileri, siyasetçiler, iş insanları ve aktivistlerin yargılanmaları mümkün hale geldi.

Yasa ile birlikte, 100'den fazla muhalif hakkında soruşturma başlatılmış ve demokrasi savunuculuğu yapan birçok sivil toplum kuruluşu ve medya kuruluşu kapatılmıştır.