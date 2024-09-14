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Çin, ABD'nin İthal Ürün İthalat Tarifelerine Tepki Gösterdi

Çin, ABD'nin gümrük tarifesi artışlarına karşı tepkilerini dile getirerek, kendi çıkarlarını koruma sözü verdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:01
Çin, ABD'nin İthal Ürün İthalat Tarifelerine Tepki Gösterdi

Çin'den ABD'ye Uyarı

Çin, ABD'nin stratejik endüstrileri korumak amacıyla belirlediği bazı gümrük tarifesi artışlarına karşı çıkarak tepki gösterdi. Çin Ticaret Bakanlığı, Washington yönetimine "hatasından geri dönmesi" çağrısı yaptı ve Çinli şirketlerin çıkarlarını korumak için gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

Uluslararası Kurallara İhlal İddiası

Açıklamada, ABD'nin Ticaret Yasası kapsamında uyguladığı tarifelerin daha önce protesto edildiği ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından bu uygulamaların ticaret kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Bakanlık, "Çin, özellikle bazı ürünlerdeki tarifelerin artmasından büyük rahatsızlık duymaktadır" ifadelerine yer verdi.

Tarife Artışlarının Detayları

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), geçtiğimiz mayıs ayında tetiklenen gümrük vergisi artışlarına ilişkin olarak, bu düzenlemelerin büyük ölçüde kabul edildiğini ve incelemeler sonucunda Amerikan işletmelerini koruyacak şekilde güncellemeler yapıldığını duyurdu.

  • Çelik ve alüminyum için gümrük vergisi %25
  • Yarı iletkenler ve güneş panelleri için %50
  • Elektrikli araçlar için %100

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray, Çin'in küresel pazarları düşük fiyatlı ürünlerle doldurduğuna dikkat çekerek, bu tarifelerin 18 milyar dolarlık ithalatı kapsadığını bildirdi.

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