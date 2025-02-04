Çin, ABD'nin Tarife Artışına Yanıt Olarak Ek Gümrük Vergileri Getiriyor

Çin, Tarife Artışına Karşı Ek Gümrük Vergisi Uyguluyor

Çin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinden yapılan tüm ithalatlara %10 ek gümrük vergisi getirme kararına karşılık olarak, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere de ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı Açıklama Yaptı

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'den ithal edilen ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetler gibi ürünlere %10, kömür ve doğal gaz ithalatına ise %15 ek gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, ABD'nin tek taraflı tarife kararının Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiği vurgulandı.

Bakanlık, yeni gümrük tarifelerinin 10 Şubat tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Kritik Maden İhracatına Kontrol

Çin Ticaret Bakanlığı, tungsten, tellür, bizmut ve molibden gibi kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını duyurdu. Bu durum, ekonomik işbirliğinin daha da kısıtlanacağı anlamına geliyor.

ABD Şirketlerine Yaptırım

Çinli Bakanlık, ABD'li hazır giyim grubu PHV ve biyoteknoloji şirketi Illumina'nın, Çin şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamaları nedeniyle 'güvenilmez varlık' listesine alındığını açıkladı. Bu şirketlerin normal ekonomik alışverişlere zarar verdiği iddia edildi.

Google'a Antitekel Soruşturması Başlatıldı

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi de ABD'li internet devlerinden Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle bir soruşturma başlattı.

Trump'ın Gümrük Vergisi Artışı

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat tarihinde imzaladığı kararname ile Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25, Çin'den gerçekleştirilen ithalata ise %10 ek gümrük vergisi getirmişti. Bunun gerekçesi, Çinli yetkililerin fentanil gibi kimyasalların ABD'ye akışını kontrol etmelerindeki yetersizlik olarak gösterildi.

Ayrıca, Çin’in fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve düzensiz göç gibi sebeplerin de ek gümrük vergisinin getirilmesindeki etkileri olduğu ifade edildi.

Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik vergilerin yürürlüğünü bir ay ertelemesine rağmen, Çin'e karşı herhangi bir erteleme yapılmamıştı.