Çin, ABD'nin Tayvan'a 886 Milyon Dolarlık Silah Satışına Sert Tepki Gösterdi

Çin, ABD’nin Silah Satışını Kınadı

Çin, ABD'nin Tayvan'a 866 milyon dolarlık ilave silah satışına onay vermesini şiddetle eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, bu hamlenin "tek Çin" ilkesine ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temel taşı olan Üç Ortak Bildiriye aykırı olduğunu vurguladı. Tarihsel olarak, ABD'nin 1982'de verdiği 17 Ağustos Bildirisi ile Tayvan'a uzun dönemli silah satmayacağına söz verdiği de hatırlatıldı.

Çin'in Egemenliğine Tehdit

Çin, bu silah satışının kendisinin egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını tehdit ettiğini belirterek, Washington yönetimini diplomatik yolla protesto ettiğini duyurdu. Açıklamada, bu durumun ABD liderinin "Tayvan’ın bağımsızlığını desteklememe" taahhüdü ile çeliştiği ifade edildi.

Tayvan’a Yapılan Silah Satışları

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'a 571 milyon dolarlık askeri malzeme, hizmet ve eğitim verilmesine onay vermişti. Bunun yanı sıra, 20 Aralık'ta 300 taktik telsiz sistemi ile 16 silah montesisinin 295 milyon dolara satışına da onay çıkmıştı.

Tayvan'ın Durumu

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. 1949'dan bu yana Tayvan, fiili bağımsızlığa sahip. Ancak bu durum, iç savaş sonrası pekişen bir ayrılığı da beraberinde getiriyor. Pekin, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasını ve bu bölgeye silah satmasını kesin bir dille kınıyor.

Askeri Baskı ve İddialar

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Çin, ada ile ana karanın yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanmaktan çekinmeyeceğini açıkça ifade ediyor. Bu durum, uluslararası ilişkilerde önemli bir gerilim kaynağı olmaya devam ediyor.