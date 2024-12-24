Çin, ABD'nin Tayvan'a Silah Satışına Şiddetle Karşı Çıktı

Çin'den ABD'ye Tayvan Tepkisi

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a yönelik ABD'nin toplam 866 milyon dolarlık askeri malzeme ve silah satışına onay vermesini kınadı. Çinin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, yaptığı açıklamada, bu silah satışının "tek Çin" ilkesini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temelini oluşturan "Üç Ortak Bildiri"yi ihlal ettiğini ifade etti.

Tayvan Sorunu ve Amerika'nın Taahhütleri

Vu, Tayvan sorununu, Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olarak tanımladı. Ayrıca, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe taahhüdüne uymadığını vurguladı ve "Tayvan'ı savaş tehlikesine sürüklemekle" suçladı.

ABD'nin Silah Satışı Hakkında Bilgiler

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Aralık'ta Tayvan'a askeri malzeme, hizmet ve eğitim için 571 milyon dolar sağlanması konusunda Savunma Bakanlığına onay vermişti. Ayrıca, 20 Aralık'ta da 300 taktik telsiz sistemi ve 16 silah montesinin 295 milyon dolara satışına onay verildiğini açıkladı.

Tayvan'ın Durumu ve Çin'in Politikaları

Çin, Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunmakta ve 1949'dan bu yana fiili bağımsızlık gösteren Tawyan konusunda sert tutumunu sürdürmektedir. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Çin, Ada'nın ana karaya yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlayamayacağını belirtiyor.