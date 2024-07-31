Çin, ABD ve Filipinler'e Barış Çağrısı Yaptı

Çin'den Barış Mesajı

Çin, ABD'nin Filipinler'deki orta menzilli füze sistemini bir an önce geri çekmesini talep ederek, bölgenin askeri çatışmalara değil barışa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Lin Cien'in Açıklamaları

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, basın toplantısında ABD ve Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirdiği 2+2 diyaloğuna dair açıklamalarda bulundu. Lin, "Filipinler'in ABD'nin füzelerini konuşlandırma izni vermesi, bölgedeki gerilimleri artıracak bir eylem olarak değerlendiriliyor. Bu durum, jeopolitik çatışmaları ve silahlanma yarışını tetikleyecek bir işbirliği gerektiriyor," dedi.

Yanlış Uygulamalara Son Verin

Lin, ABD ve Filipinler'e, bölge halkının taleplerine kulak vermeye ve hatalı uygulamalarını derhal düzeltmeye çağırarak, "Orta menzilli füzelerin geri çekilmesi, halkın talep ettiği bir süreç olmalıdır," ifadesini kullandı.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından Filipinler'e yönelik duyurulan 500 milyon dolarlık askeri yardım paketine de değinen Lin, bu tür adımların bölgesel istikrarı tehlikeye atacağını belirtti.

Güvenlik ve Dış Güçler

Lin, Manila'nın güvenliğini sağlamak için dış güçlerle işbirliği yapmasının sadece güvensizliğe yol açacağını ve Filipinler'in bir piyona dönüşmesine neden olacağını ifade etti. Bu bağlamda, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde taraf olmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Blinken, Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinin ardından ABD'nin Filipinler ile olan ilişkilerinin devam edeceğini belirtirken, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, orta menzilli füzelerin savunma amaçlı konuşlandırıldığını öne sürdü.