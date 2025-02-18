Çin, ABD ve Rusya Arasındaki Ukrayna Görüşmelerine Destek Veriyor

Çin, ABD ile Rusya arasında bugün Suudi Arabistan'da yapılması beklenen Ukrayna savaşına ilişkin görüşmelere destek verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'deki basın toplantısında, bu görüşmelerin yanı sıra ilgili tarafların sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Guo, diyalog ve müzakerelerin krizin çözümünde tek geçerli yol olduğunu ifade etti.

Barış görüşmeleri ve müzakere çağrısı

Guo, "ABD ile Rusya arasında barış görüşmeleri konusunda varılan anlaşma dahil barışa katkı sağlayacak tüm çabaları destekliyoruz" dedi. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmelerden haberdar edilmemesiyle ilgili endişelere yanıt verdi:

"İlgili tüm tarafların ve paydaşların zaman içinde sürece dahil olabilmesi gerekir. Umarız taraflar birlikte yapıcı rol oynayarak krizin çözümü ve barışın gerçekleştirilmesi için gerekli koşulları oluşturur."

Çin'in Ukrayna Krizindeki Tutumu

Kriz boyunca aktif diplomatik çabalarını sürdürdüklerini belirten Guo, Barışın Dostları grubunun kurulduğunu hatırlatarak, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi yollarla çözülmesi için önerilerini sürekli olarak ilettiğini vurguladı.

Guo, "Çin Ukrayna krizini ne başlatandır ne de bu krizin tarafıdır. Buna rağmen ne oturup izledik ne de bencil çıkar arayışında olduk" dedi. Ekledi: "Umarız tüm taraflar, Ukrayna krizinin kökeninde yatan sebepleri çözmek ve Avrupa'da etkin, dengeli ve sürdürülebilir güvenlik mimarisini kurmak üzere birlikte çalışır."

Sonuç olarak, Çin'in Rusya-Ukayrana Savaşı'na yönelik tutumu, bölgedeki jeopolitik istikrarsızlığın ortasında, diyalog ve barış yolunda iş birliğine yönelik bir duruş sergiliyor.