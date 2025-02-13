Çin, ABD ve Rusya'nın Ukrayna Krizi İçin Müzakerelerini Destekliyor

Çin, ABD ve Rusya'nın Müzakere Sürecini Destekliyor

Çin, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için başlatacakları müzakereleri kuvvetle desteklediğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında bu konuda önemli açıklamalar yaptı.

Krizin Çözümünde Diyalog Çağrısı

Guo, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, "Hem Rusya, hem ABD, etki sahibi büyük ülkeler. Çin, iki ülke arasında uluslararası sorunlarda iletişimin ve diyaloğun güçlendirildiğini görmekten memnun." dedi.

Ukrayna krizi konusunda çözümlerin yalnızca diyalog ile mümkün olduğuna inandıklarını belirten Guo, "Çin, bu krizin barışçı çözümüne katkı sağlayacak tüm çabaları destekliyor. Tüm taraflarla iletişim halinde, siyasi çözüm için yapıcı rol oynamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Şi Cinping'in Barış Görüşmeleri Önerisi

Guo, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in savaşın başladığı gün barış görüşmelerinin başlatılmasına ilişkin önerisinde bulunduğunu hatırlatarak, siyasi bir çözüm için çabalarını sürdürme taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı'nın Açıklaması

Guo, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesinin ve Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı geri almasının gerçekçi olmadığını açıklamasının ardından, tüm tarafları sakin olmaya ve itidalle hareket etmeye çağırdı.

Guo, "Krizi genişletecek ve karmaşıklaştıracak hareketlerden kaçınmalı. İlgili tarafları diyalog ve istişareleri sürdürmeye, dengeli ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisi inşa ederek kalıcı barışı sağlayacak bir çözüm bulmaya çağırıyoruz." dedi.

Trump'ın Açıklaması

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.