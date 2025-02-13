DOLAR
36,11 0,02%
EURO
37,72 -0,49%
ALTIN
3.382,59 -0,49%
BITCOIN
3.473.169,54 0,88%

Çin, ABD ve Rusya'nın Ukrayna Krizi İçin Müzakerelerini Destekliyor

Çin, ABD ve Rusya'nın Ukrayna krizini çözmek için başlattığı müzakereleri desteklediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:10
Çin, ABD ve Rusya'nın Ukrayna Krizi İçin Müzakerelerini Destekliyor

Çin, ABD ve Rusya'nın Müzakere Sürecini Destekliyor

Çin, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için başlatacakları müzakereleri kuvvetle desteklediğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında bu konuda önemli açıklamalar yaptı.

Krizin Çözümünde Diyalog Çağrısı

Guo, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, "Hem Rusya, hem ABD, etki sahibi büyük ülkeler. Çin, iki ülke arasında uluslararası sorunlarda iletişimin ve diyaloğun güçlendirildiğini görmekten memnun." dedi.

Ukrayna krizi konusunda çözümlerin yalnızca diyalog ile mümkün olduğuna inandıklarını belirten Guo, "Çin, bu krizin barışçı çözümüne katkı sağlayacak tüm çabaları destekliyor. Tüm taraflarla iletişim halinde, siyasi çözüm için yapıcı rol oynamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Şi Cinping'in Barış Görüşmeleri Önerisi

Guo, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in savaşın başladığı gün barış görüşmelerinin başlatılmasına ilişkin önerisinde bulunduğunu hatırlatarak, siyasi bir çözüm için çabalarını sürdürme taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı'nın Açıklaması

Guo, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesinin ve Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı geri almasının gerçekçi olmadığını açıklamasının ardından, tüm tarafları sakin olmaya ve itidalle hareket etmeye çağırdı.

Guo, "Krizi genişletecek ve karmaşıklaştıracak hareketlerden kaçınmalı. İlgili tarafları diyalog ve istişareleri sürdürmeye, dengeli ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisi inşa ederek kalıcı barışı sağlayacak bir çözüm bulmaya çağırıyoruz." dedi.

Trump'ın Açıklaması

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye'de Yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay Şehit Oldu
2
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye Övgü: En Hızlı Büyüyen Ülkeler Arasında
3
NATO Savunma Bakanları, Savunma Harcamalarını ve Üretimini Artırmayı Tartıştı
4
Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye ve Pakistan Arasındaki Eşsiz İlişki
5
Çanakkale Boğazı'ndaki Feribot Arızası Sonrası Kurtarma Operasyonu
6
MSB, Irak ve Suriye'deki Operasyonlarda 56 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
7
Çin, ABD ve Rusya'nın Ukrayna Krizi İçin Müzakerelerini Destekliyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!