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Çin, ABD'yi Gümrük Vergileri Nedeniyle DTÖ'ye Şikayet Edecek

Çin, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına karşı DTÖ'ye başvurarak haklarını koruyacağını açıklamıştı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:23
Çin, ABD'yi Gümrük Vergileri Nedeniyle DTÖ'ye Şikayet Edecek

Çin, ABD’nin Gümrük Vergilerine Karşı Önlemler Alacak

Pekin yönetimi, ABD’nin %10 ilave gümrük vergisi kararına karşı meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD'nin bu tek taraflı kararının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiği vurgulandı.

Ekonomik İlişkiler Zarar Görüyor

Açıklamada, bu kararın Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkilere zarar vereceği belirtildi. Çin’in, DTÖ’ye şikayette bulunacağı ve haklarını koruma yollarını seçeceği ifade edildi.

Fentanilin Sorun Olması

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin fentanil gerekçesiyle gümrük vergisi artırmasına sert tepki gösterdi. Açıklamada, “Fentanil, ABD'nin sorunudur” ifadesi kullanılarak, bu durumu kınadıkları belirtilmiştir. Çin’in, tarife ve ticaret savaşlarının kârdan çok zarar getireceğine dikkat çekildi.

Uyuşturucu ile Mücadelede Destek mesajı

Çin, uyuşturucu ile mücadele konusunda sıkı bir politika izlediğini hatırlatarak, fentanil bağlantılı maddelerin 2019’da ayrı bir kategoride tasnif edildiğini kaydetti. Çin, bu konu ile ilgili olarak ABD'nin mücadelesine destek vermiştir.

ABD’den Gelen Açıklama ve Sonuç

ABD yönetimi, gümrük vergileri artışının sebebi olarak Çinli yetkililerin fentanil ve öncü kimyasalların kontrolünde başarısız olmasını göstermişti. Ayrıca, “fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi” gibi konular da bu vergi artışının gerekçeleri arasında yer aldı.

Çin, bu yanlışlardan dönülmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi çağrısında bulundu. ABD'nin tek taraflı tarifelerinin iki tarafın uyuşturucu ile mücadele işbirliğini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

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