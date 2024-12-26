Çin, ABD'yi Uzayda Silahlanma Yarışını Tahrik Etmekle Suçladı

Çin, Güney Kore'nin ardından Japonya'da da Uzay Kuvveti birliğini konuşlandıran ABD'nin, uzay alanında tehlikeli hamlelerle silahlanma yarışını tetiklediğini savundu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, yaptığı açıklamada, ABD'nin uzay alanındaki askeri kapasitesini sürekli olarak geliştirdiğini ve ittifakları güçlendirerek bu konuda silahlanma yarışını körüklediğini belirtti.

Çin'in uzayın askerileştirilmesine karşı çıktığını ve bu alanın barışçı kullanımına bağlı olduğunu vurgulayan Cang, "ABD'ye uzay alanındaki tehlikeli hamlelerinin muhasebesini yapmaya, sahte anlatılar yayarak cepheleşmeyi kışkırtmaya son vermeye çağırıyoruz" dedi.

Cang, ABD'nin eylemlerinin küresel stratejik istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekerek uzayda kalıcı barış ve güvenliğin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

ABD, bu ayın başında Japonya'nın başkenti Tokyo'nun batısında yer alan Yokota Hava Üssü'nde Uzay Kuvveti birliği konuşlandırmıştı. Washington, benzer birliği 2022'de Güney Kore'de faaliyete geçirmişti.

ABD'nin Doğu Asya'da bulunan iki komşu ülkedeki bu faaliyetlerinin, son dönemde uzay alanında önemli atılımlar yapan Çin'in tepkisini çektiği gözleniyor.