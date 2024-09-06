Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nda Küresel Güney Vurgusu

Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nda Dayanışma Mesajları

Çin'de düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC), gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı uluslararası krizler, siyasi çalkantılar ve ekonomik belirsizlikler döneminde dayanışma çağrısı yaptı.

Pekin'deki Zirve

53 Afrika Birliği üyesi ülkenin katıldığı zirvenin bu yılki teması "Modernleşmeyi İlerletmek ve Ortak Geleceği Paylaşan Yüksek Düzeyli Çin-Afrika Topluluğu İnşa Etmek için El Ele Vermek" oldu. Forumda, kriz dönemlerinde "Küresel Güney" olarak adlandırılan gelişen ülkelerin birlik içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, zirve kapsamında 50'den fazla devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi, 30 Afrika ülkesiyle stratejik ortaklık ilişkilerini güçlendirdi.

Yeni Döneme Geçiş

Toplantıda, Çin-Afrika ilişkilerinin genel karakterizasyonu "her koşulda ortak geleceği paylaşan" bir topluluk olarak güncellendi. Esvatini, Tayvan ile diplomatik ilişkisi olduğu için zirveye katılmayan tek Afrika ülkesi oldu.

Pekin Deklarasyonu

Taraflar, "Pekin Deklarasyonu" adı verilen ortak bildiri ile üç yıllık eylem planını kabul ettiler. Şi, Afrika'nın modernleşmesi için farklı alanlarda 10 eylem inisiyatifi önerdi. Ayrıca, 33 Afrika ülkesine gümrük tarifelerini kaldırarak pazarını açacağı ve 360 milyar yuan kaynak aktaracağı duyuruldu.

Küresel Güney'in Hamisi

Çin, Afrika'da kalkınma mesajıyla Batı'yla ekonomik rekabet içinde Küresel Güney'in destekçisi olma niyetini belirtti. Dışişleri Bakanı Vang Yi, gelişmekte olan ülkelerle uluslararası eşitlik ve adalet mücadelesine destek vereceklerini ve tarihsel adaletsizliklerin düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Zirvenin önemi hakkında Vang, "FOCAC Zirvesi, Küresel Güney için önemli bir an, ortak geleceği paylaşan bir topluluk oluşturma yolunda önemli bir başarı" dedi.