Çin-Afrika İşbirliği Forumu Pekin'de Başladı

Çin-Afrika İşbirliği Forumu Pekin'de Tüm Hızıyla Başladı

Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) 9. zirvesi, önemli konuşmalarla açıldı. Zirveye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve birçok Afrika ülkesinin liderleri katıldı.

Şi Cinping'den Güçlü Mesajlar

Şi, yaptığı konuşmada, "Çin ve Afrika'nın ortak modernleşmesi Küresel Güney'de yeni bir dalga yaratacak, ortak geleceği paylaşan topluluk oluşturma yolunda yeni bir çığır açacak" ifadelerini kullandı. FOCAC'ın 2000 yılından bu yana önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Afrika ile İşbirliğinde Yeni Adımlar

Çin lideri, Afrika'nın modernleşmesi için sanayi, ticaret, altyapı ve sağlık gibi birçok alanda 10 maddelik bir işbirliği planı önerdi. "Çin'in büyük pazarı, Afrika'nın büyük fırsatına dönüşecek" diyen Şi, gümrük tarifelerini sıfırlayacaklarını duyurdu.

Finansman ve Projeler

Şi, Forum kapsamında önümüzdeki 3 yılda Afrika'ya 360 milyar yuan (yaklaşık 50,6 milyar dolar) finansman sağlayacaklarını açıkladı. Ayrıca, 30 temiz enerji projesi ve 1 milyar yuan acil gıda yardımı ile sonuçlanacak projelerin uygulanacağını belirtti.

Snegal ve Moritanya'dan Destek Mesajları

Söz alan Afrikalı liderler, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani gibi isimler, Çin-Afrika işbirliğinin önemine vurgu yaptı ve gelişimi desteklemeye hazır olduklarını açıkladılar.

Bu forum, Çin ve Afrika arasındaki dostluğun ve işbirliğinin daha da güçleneceği bir dönemin habercisi olarak görülüyor.