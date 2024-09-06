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Çin Afrika'ya Yöneliyor: Sanayi ve Tedarik Zincirleri Güçleniyor

Çin, Afrika ülkeleriyle sanayi ve tedarik zincirlerini güçlendirerek rekabetten etkilenmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:55
Çin Afrika'ya Yöneliyor: Sanayi ve Tedarik Zincirleri Güçleniyor

Çin'in Afrika ile Sanayi İşbirliği

Çin, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamak amacıyla Afrika’ya yeni yönelimlerde bulunuyor. Bu strateji, özellikle hammadde akışının güvence altına alınması ve teknolojik ürünler için yeni pazarlara ulaşılması açısından kritik bir öneme sahip.

Başbakan Li'nin Afrika Vurgusu

Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu kapsamında gerçekleştirilen Girişimciler Konferansı'nda konuşan Çin Başbakanı Li Çiang, Afrika ile sanayi ve tedarik zincirleri arasındaki işbirliğini derinleştirme arzusunu dile getirdi. Başbakan, "Sanayi ve tedarik zincirlerimizi koordine ettiğimizde, kaynak avantajlarımızı kalkınma fırsatına dönüştürebiliriz," ifadelerini kullandı.

Sanayi Büyüme Öbekleri ve Eylem Planı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de forumda, Afrika ile sanayi tedarik zinciri işbirliğini geliştirmek amacıyla yeni "sanayi büyüme öbekleri" oluşturma planını açıkladı. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli şirketleri destekleme programından bahsetti. Forumda kabul edilen 3 Yıllık Eylem Planı, küresel sanayi zincirlerinin akışını koruma taahhüdünü içeriyor.

Rekabetin Arttığı Bir Dönem

Çin'in Afrika ile olan ilişkisinin, ABD ile giderek büyüyen rekabetin yaşandığı bir dönemde geliştiği dikkat çekiyor. Washington, çip sektöründe Çin'e yönelik ihracat kısıtlamaları uygularken, Çin bu durum karşısında alternatif pazarlar arayışına girdi.

Afrika'nın Hammadde Zenginliği

Çin, Afrika'nın zengin hammadde kaynaklarına büyük ilgi gösteriyor. Özellikle elektrikli araçlar için kritik olan kobalt, manganez ve grafit gibi madenlerin gelirlerini artıran Çin, bu madenlerin öncelikli alıcısı konumunda. Raporlara göre, Çin, Afrika'nın kobalt ihracatının %72'sini, manganezin %58'ini ve grafitin %28'ini satın alıyor.

Ticaret Hacmi ve FOCAC

Çin ile Afrika arasındaki ticaret hacmi, 2000 yılında 100 milyar yuandan (yaklaşık 14 milyar dolar) 2023 yılında 1,98 trilyon yuana (280 milyar dolar) ulaşmıştır. FOCAC, Çin ile Afrika ülkeleri arasında çok taraflı işbirliğinin sağlandığı bir mekanizma olup ilk kez 2000'de düzenlenmiştir. 2024 Zirvesi'ne ise 50'den fazla Afrika ülkesinin liderleri katılmıştır.

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