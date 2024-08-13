Çin, ASEAN ile Koordineli Kalkınma İçin Ortak Çaba Çağrısı Yaptı

Çin'den ASEAN'a Ortak Kalkınma Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasındaki kalkınma işbirliğini hızlandırmak amacıyla ortak çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

ASEAN-Çin Haftası 2024 Mesajı

Vang, ASEAN-Çin Haftası 2024 dolayısıyla gönderdiği tebrik mektubunda, iki taraf arasındaki işbirliğinin bölgedeki 2 milyar insanı daha yakın hale getirdiğini ve karşılıklı saygı ile anlayışın arttığını dile getirdi.

Ortaklık ve Sinerjinin Önemi

Ortaklığın barışçıl, müreffeh ve dostane sonuçlar doğurduğunu belirten Vang, hem Çin hem de ASEAN'ın birbirlerini tamamlayan avantajlara sahip olduğunu ve sinerjik gelişimi hızlandırmaları gerektiğini söyledi.

Gelecek İçin İşbirliği Fırsatları

Çin-ASEAN ilişkilerinin sınırsız bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Vang, tarafları yeni işbirliği alanlarını keşfetmeye ve teknolojik devrim fırsatlarından yararlanmaya çağırdı. İyimserlik belirten Vang, ortak çabaların bölgesel istikrar ve refaha katkıda bulunacağını ifade etti.