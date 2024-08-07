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Çin Asıllı Aktivist Shujun Wang, ABD'de Bilgi Aktarmaktan Suçlu Bulundu

Shujun Wang, ABD'de Çin hükümetine bilgi aktarmaktan suçlu bulunarak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 00:46
Çin Asıllı Aktivist Shujun Wang, ABD'de Bilgi Aktarmaktan Suçlu Bulundu

ABD'de Çin Asıllı Aktivitist Shujun Wang'ın Davası

ABD'de, demokrasi yanlısı bir aktivist olarak bilinen Shujun Wang, sahip olduğu itibarı, Çin yönetimine muhalif olanlar hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri Pekin hükümetine aktarmakla suçlanıyor.

Mahkeme Süreci ve İddialar

New York'ta, Shujun Wang’ın davasının duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme, Wang'ın, Çin'in istihbarat birimi olan Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın (MSS) talimatı doğrultusunda 10 yılı aşkın bir süre ikili bir yaşam sürdüğünü belirtti. Yargı, Wang’ı, muhalefet edenlerin bilgilerini toplayıp Pekin yönetimine aktarmaktan suçlu buldu. Wang, suçlamaları reddetti ve kendini bir akademisyen olarak savundu.

Suçlamalar ve Gelişmeler

Savcı Yardımcısı Ellen Sise, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Wang, Çin hükümetine karşıymış gibi davranarak, bu hükümete karşı olan kişilerle yakın ilişkiler kurdu; sonrasında ise bu kişilerin bilgilerini, onlara güvenen insanlardan alarak Pekin’e iletti,” ifadelerini kullanmıştı.

Shujun Wang'ın Geçmişi

Shujun Wang, 1994'te ABD’ye geldikten sonra New York'ta yaşamaya başladı. Sonrasında ABD vatandaşı haline geldi ve Queens merkezli "Hu Yaobang ve Zhao Ziyang Anma Vakfı"nın kurulmasına katkıda bulundu. Savcıların iddialarına göre, Wang, muhalefet edenlerin konuşmaları ve planlarına dair çeşitli e-postalar yazdı ve bu belgelerde, 1989 Tiananmen Meydanı olaylarıyla ilgili anma etkinliklerine dair bilgiler yer aldı.

Wang’ın avukatları, müvekkillerini, hiçbir şey saklamayan, açık sözlü bir akademisyen olarak tanımladı.

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