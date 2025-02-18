Çin Askeri Helikopteri, Filipinler Devriye Uçağını Tehdit Etti

Çin'e ait helikopter, Güney Çin Denizi'nde Filipinler uçağının 3 metre yakınında tehlikeli manevralar yaparak gerginliğe neden oldu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:57
Çin Askeri Helikopteri, Filipinler Devriye Uçağını Tehdit Etti

Çin donanmasına ait bir helikopter, Güney Çin Denizi'nde, Filipinler'e ait bir devriye uçağının yalnızca 3 metre yakınında "tehlikeli manevralar" yaparak uçarak endişelere yol açtı.

Olay, Scarborough Sığlığı'nda gerçekleşti ve dünya genelindeki birçok uluslararası basın kuruluşunun gözlemcileri bu tehlikeli duruma şahitlik etti. Helikopterin gerçekleştirdiği manevralar, yaklaşık 30 dakikalık bir gerginliğe neden oldu. Filipinli pilot, telsizle yaptığı uyarıda, "Çok yakın uçuyorsunuz, çok tehlikelisiniz. Mürettebatımızla yolcularımızın hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Uzak durun ve uçağınızı bizden uzaklaştırın. Güvenlik standartlarını ihlal ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Filipinler Sahil Güvenlik ve Balıkçılık Bürosu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çin'in saldırgan ve tırmandırıcı eylemlerine rağmen Batı Filipin Denizi'ndeki egemenliği, egemenlik haklarını ve deniz yetki alanını savunmaya kararlı olunacağı" vurgusunu yaptı.

Güney Çin Denizi'nde Egemenlik İhtilafları

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı dönemde egemenlik ihtilaflarının merkezinde bulunmaktadır. Çin, ilk olarak 1947'de yayımladığı haritayla bu denizin %80'i üzerinde egemenlik iddia etmiş, ancak bölgedeki Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkeler de hak iddia etmiştir.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesi ve askeri varlık göstermesi, hem bölge ülkeleri hem de ABD tarafından eleştirilmektedir. Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığı sonucuna varmıştır.

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