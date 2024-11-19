Çin, Askeri Uçağının Japon Hava Sahasına Girişini Kasıtsız Olarak Kabul Etti

Çin, Askeri Uçak İhlalini Kasıtsız Olarak Açıkladı

Japonya hükümeti, Çin'e ait Y-9 askeri uçağının ağustos ayında Japon hava sahasını "kasıtsız şekilde" ihlal ettiğini bildirdi. Resmi Kyodo ajansı'nın haberine göre, bu durumla ilgili yapılan açıklamada, Çin'in ihlali kabul ederek kamuoyuna duyurduğu belirtildi.

Olayın Detayları

Çin, Y-9 uçağının hava sahasına sıradan bir hava akışı tıkanıklığı nedeniyle geçici önlem alındığı sırada girdiğini ve bunun mücbir sebep kaynaklı olduğunu vurguladı. "Türbülans kaynaklı" olarak tanımlanan olayda, ihlalin teknik bir sorun olduğunu ve hava sahasına girmek gibi bir niyet taşımadığını ifade etti.

Japonya Savunma Bakanlığı, ihlalin 26 Ağustos tarihinde, yerel saatle 11.29'da gerçekleştiğini bildirdi. Y-9'un, Güneybatıdaki Nagazaki eyaletine yakın Danjo Adaları açıklarında yaklaşık 2 dakikalık bir süre boyunca hava sahasını ihlal ettiği kaydedildi.

Japonya'nın Tepkisi

Japon hükümeti, ihlale sert bir şekilde yanıt verdi. Japon savaş uçakları, karşılık vermek üzere harekete geçti, ancak Çin uçağı o sırada hava sahasını terk etti. Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, olay sonrası Çin'e "son derece ciddi" bir protesto gerçekleştirdiklerini açıkladı. O dönemin Savunma Bakanı Kihara Minoru, bu durumu, Japonya'nın egemenliği ve güvenliğine karşı yapılmış "kabul edilemez" bir eylem olarak nitelendirdi.

Çin Hükümetinin Taahhüdü

Çin yönetimi, yaşanan olayla ilgili gerekli araştırmaların yapılacağını taahhüt etti. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki gerginlik dinamiklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.