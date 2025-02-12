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Çin Astronomi Alanında Adım Attı: Yeni Uzay Araçları ve Tulum İsimleri Belirlendi

Çin, insanlı Ay görevlerinde kullanacağı gezgin aracı 'Tansuo' ve uzay tulumu 'Vangyu' isimlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:35
Çin Astronomi Alanında Adım Attı: Yeni Uzay Araçları ve Tulum İsimleri Belirlendi

Çin, Yeni Uzay Görevleri İçin İsimlerini Açıkladı

Çin, insanlı Ay keşif görevlerinde kullanılacak yeni gezgin araç ve uzay tulumu isimlerini duyurdu. Çin İnsanlı Uzay Görevleri Ajansı (CMSA), kamuoyundan gelen 9 bin isim önerisi arasından yaptığı seçimleri paylaştı.

Yeni İsimler: Tansuo ve Vangyu

Buna göre, Ay keşif görevlerinde kullanılacak tekerlekli gezginci araca 'Tansuo', taykonotların giyeceği uzay tulumuna ise 'Vangyu' adı verildi. Tansuo isminin, Çince'de "bilinmeyeni keşif" anlamına geldiği ve Çin uzay programının yenilikçi ruhunu simgelediği vurgulandı. Bu isim, Çin halkının Ay'ın gizemlerini çözmesine yardımcı olacağı düşüncesini barındırıyor.

Öte yandan, Vangyu adı da, Çince'de "kainata bakış" anlamına geliyor. Bu isim, Çin'in ilk insanlı uzay seferlerine başlaması ve uzay istasyonunu kurma süreci ile birlikte, Ay'a ve uzayın derinliklerine ulaşma hedefine atıfta bulunuyor.

Gelecekteki Vizyon: 2030 Hedefleri

Çin, 2030'dan itibaren Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi ve Uzun Dönemli Uluslararası Ay Araştırma Üssü kurarak daha ileri keşif faaliyetlerine zemin hazırlamayı planlıyor.

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