Çin, Asya'nın En Derin Sondaj Kuyusunu Açtı

Çin Petrol Şirketi Asya'nın En Derin Sondaj Kuyusunu Açtı

Çinli mühendisler, 10,910 metre derinlikle Asya'nın en derin sondaj kuyusunun kazımını tamamladı. Bu kuyunun açılışı, Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) tarafından, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Tarım Havzası'nda gerçekleşti.

10,910 metre derinliği ile kuyunun, yalnızca petrol ve doğal gaz çalışmalarına değil, aynı zamanda derin yer jeolojisi üzerine bilimsel araştırmalar için de kullanılacağı belirtiliyor. "Shenditake 1" adı verilen kuyunun kazımına 30 Mayıs 2023'te başlanmış olup, toplamda 580 günde bu derinliğe ulaşıldı.

Kazıda, 12 jeolojik formasyon kat edilmiştir ve en derin katmanlar, 500 milyon yıllık kaya katmanları olarak tespit edilmiştir. Kuyunun açılması için 12 bin metrelik otomatik sondaj aleti ve ileri teknoloji kazı araçları kullanılmıştır.

Kuyudan çıkarılan yer katmanı kesitlerinin incelenmesi, yerkürenin kompozisyonu ve tektonik geçmişine dair önemli yeni bulgular sağlaması bekleniyor.

Dünyanın en derin sondaj kuyusu olarak record tutan Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu, 12,262 metre derinliği ile Rusya'nın Norveç sınırındaki Kola Yarımadası'nda yer almaktadır.