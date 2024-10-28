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Çin Bağlantılı Hackerlar, ABD'li Siyasilerin Telefon Görüşmelerine Sızdı

Çinli siber korsanların ABD'li siyasileri dinlediği iddia edildi, devlete yakın bir grup olması endişeleri artırdı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:05
Çin Bağlantılı Hackerlar, ABD'li Siyasilerin Telefon Görüşmelerine Sızdı

ABD Siyasetinde Casusluk İddiaları

Çin hükümeti ile bağlantılı bir hacker grubunun, ABD'li siyasilerin telefon görüşmelerine sızarak ses kayıtları topladığı öne sürüldü. Washington Post'un özel haberine göre, kimlikleri gizli tutulan üç kaynağın aktardıkları bilgiler doğrultusunda, Salt Typhoon adı verilen grup, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde geniş bir casusluk ağı oluşturmuş durumda.

Özellikle Trump ve Danışmanları Hedefte

Kaynaklardan biri, bu hacker grubunun Donald Trump ile kampanya danışmanlarının da aralarında bulunduğu birçok politik figürü dinlediğini vurguladı. Çinli grup, daha önce de benzer casusluk faaliyetlerine yöneldiği için endişeler artmış durumda. FBI'ın soruşturmasının devam ettiği ve hackerların elde ettiği ses kayıtlarının miktarını belirleme çalışmaları yürütüldüğü bilgisi verildi.

FBI Soruşturması ve Ulusal Güvenlik Endişeleri

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ilgili diğer kurumlar, bu casusluk kampanyasının boyutlarını tam anlamıyla araştırıyor. FBI, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti, Çin Halk Cumhuriyeti ile bağlantılı aktörler tarafından ticari telekomünikasyon altyapısına izinsiz erişimi araştırıyor" ifadesini kullandı. Hedef alınan siyasi figürlerin sadece telefon konuşmaları değil, şifrelenmemiş ihtimallar da dahil tüm iletişim bilgilerine erişim sağlandığı bildirildi.

Dinlenen Kişi Sayısı ve Soruşturma Gelişmeleri

Washington Post’a konuşan iki kaynak, şu ana kadar dinlendiği tespit edilen kişi sayısının 100’den az olduğunu, ancak süren soruşturmalarla bu sayının artabileceğini belirtti. Beyaz Saray, ekim ayının başlarında bir ekip kurgulayarak durumu incelemeye almıştı. Salt Typhoon grubunun, federal dinleme taleplerine yönelik bir sistemi hedef aldığı düşünülüyor.

Seçimlere Etki Endişesi

Yetkililer, siber korsanlık faaliyetlerinin ABD seçimlerini etkileyebileceğini düşünmüyor, ancak bu tarz sızmaların ulusal güvenlik üzerindeki potansiyel tehditleri ile ilgili kalabalık endişeler söz konusu. Washington'daki Çin Büyükelçiliği, daha önce bu operasyon hakkında bilgi sahibi olmadıklarını açıklamıştı. The New York Times da 25 Ekim’de, bilgisayar korsanlarının özellikle Trump ve Ohio Senatörü James David Vance’in telefonlarını hedef aldığını belirtmişti, ancak henüz dinlendiklerine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

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