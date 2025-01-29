Çin, Bahar Bayramı ile Yılan Yılı'nı Kutladı

Çin, geleneksel Ay Yeni Yılı olarak bilinen Bahar Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşıladı. Ülke, 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 29 Ocak'ta "Ejderha Yılı"'nı geride bırakarak "Yılan Yılı"'na girdi.

Yılan Yılı'nın Anlamı

Çin kültüründe dönüşümü ve yeniden doğumu sembolize eden Yılan Yılı'nın gelişi, bilgelik, farkındalık ve merhamet getireceğine inanılarak, farklı şehirlerde etkinlik ve törenlerle kutlandı.

Coşkulu Kutlamalar

Yeni yılı karşılamak için caddeler ve sokaklar, kırmızı renkli Çin fenerleri ile donatıldı. Alışveriş merkezleri ve dükkanların girişleri, yılan figürleri ve yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu şeritlerle süslendi.

Geleneksel Aile Yemeği

Çinliler, Bahar Bayramı arifesinde geleneksel akşam yemeklerinde aile büyükleriyle bir araya geldi. Çin geleneğine göre, yılbaşı öncesi ailelerin bir araya gelmesi önemlidir. Ay Yeni Yılı'nı içine alan Bahar Bayramı döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

Büyük Seyahat Dalgası

Resmi verilere göre, bu yıl 14 Ocak-22 Şubat tarihlerini kapsayan 40 günlük Bahar Bayramı tatili döneminde, ülke içinde yaklaşık 9 milyar seyahat yapılması bekleniyor. "Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.

Yılan Yılı'nda Ne Anlama Geliyor?

Çin astrolojisine göre Yılan Yılı, 12 yıllık döngüde altıncı yıla denk geliyor. Yılan, Çin kültüründe ölümü ve yeniden doğuşu sembolize ediyor. Yılan Yılı'nda yararsız eski alışkanlıkların terk edileceği ve bilgeliği, farkındalığı arttıracak bir dönüşüm sürecine girileceğine inanılıyor.

Yılan Yılı'nda doğan çocukların derin düşünen, sakin tavırlı, tutumlu ve eyleme geçmeden önce durumu analiz eden bir kişiliğe sahip olacağı öne sürülüyor.