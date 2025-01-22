Çin Başbakan Yardımcısı Ding: 'Yapay Zeka Pandora'nın Kutusuna Dönüşebilir'

Yapay Zeka ve Küresel Yönetim Üzerine Uyarılar

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Şüeşiang, yapay zeka gibi yükselen teknolojilerin insanlık için büyük umutlar taşıdığını ancak doğru yönetilmezse öngörülemeyen olumsuz sonuçlar yaratabileceğini vurguladı. Ding, bu önemli açıklamayı İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık toplantısında yaptı.

Teknolojinin Potansiyeli ve Riskleri

Ding, yapay zeka ve benzeri teknolojilerin devrimsel sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Yapay zeka, Ali Baba'nın mağarası gibi insanlık için büyük umut vadediyor ancak eğer doğru yönetilmezse Pandora'nın kutusuna dönüşebilir." dedi. Başbakan Yardımcısı, bu tür çığır açıcı teknolojilerin, kalkınmanın güçlü bir motoruna dönüşebileceği gibi risk kaynağı olabileceğine de dikkat çekti.

Çin'in Yapay Zeka Vizyonu

Ding, Çin'in yapay zekayı geliştirmesinin amacının kalkınmayı ve ekonomik dönüşümü teşvik etmek olduğunu ifade ederek, 1,4 milyar Çinlinin daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için bu teknolojiyi olumlu bir şekilde kullanmak istediklerini belirtti. "Ne trendi körü körüne izleyeceğiz ne de dizginsiz bir uluslararası rekabete iştirak edeceğiz. Çin'in güçlü yönetimi, düzenleyici sistemi ve kurumsal tedbirleri var. Yapay zeka teknolojisini iyi yönetip doğru kullanabileceğimize inanıyoruz." diye ekledi.

Küresel Rekabet ve Yapay Zeka

Ding, yapay zekanın küresel yönetiminin bir sorun teşkil ettiğine vurgu yaparak, Birleşmiş Milletler'in bu konuda önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. "Eğer ülkelerin düzensiz şekilde rekabet etmesine izin verilirse, yapay zeka, herkesin öngördüğü bir tehlike, bir gri gergedana dönüşür." şeklinde konuştu.

Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği

Ding, Çin'in bilimin sınırlarının olmadığına ve bu alanda tüm insanlığa fayda sağlaması gerektiğine inandığını ifade ederek, "Bu yüzden 160'tan fazla ülke ve bölge ile bilimsel ve teknolojik işbirliği yapıyoruz. Amaç, teknolojik inovasyonun 'zengin ülkelerin ve zengin insanların oyunu' haline gelmesini önlemek ve araştırmalardaki uçurumu kapatmaktır." diyerek sözlerini tamamladı.