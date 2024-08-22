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Çin Başbakanı Li Çiang, Belarus'u Ziyaret Etti

Çin Başbakanı Li Çiang, Belarus'ta ticaret işbirlikleri ve teknolojik gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 21:09
Çin Başbakanı Li Çiang, Belarus'u Ziyaret Etti

Çin Başbakanı Li Çiang, Belarus'u Ziyaret Etti

Çin'in Başbakanı Li Çiang, Rusya'nın ardından Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında önemli görüşmeler yaptı.

Toplantılar ve İleriye Dönük Hedefler

Li, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko ve Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelerek, ülkeler arası ilişkilerin son yıllarda hızla geliştiğini vurguladı. Başbakan Li, "İki ülkenin kalkınma stratejilerini uyumlaştırmayı ve pratik sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz," ifadesini kullandı.

İşbirliği Alanları

Belarus haber ajansı Belta'ya göre, taraflar ortak bildiri yayımlayarak, "ilaç, enerji endüstrisi, ara mal ticareti, bilgi teknolojileri gibi alanlarda işbirliğini arttıracağız," dediler. Ekonomik, teknik ve kredi yardımları gibi konular üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.

Yaptırımlara Karşı Ortak Durum

İki ülke başbakanı, "Tek taraflı yaptırımların uluslararası ilişkileri olumsuz etkilediğini" belirterek, çok taraflı işbirliğinin önemini vurguladılar. Golovçenko, 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 55 milyar yuana (7,7 milyar dolar) çıkmasını sağladıklarını ifade etti.

Teknolojik İşbirliği ve Yatırımlar

Lukaşenko, Çin Başbakanı Li'yi kabulünde, "Çin teknolojileri, Belarus için büyük bir fırsat," şeklinde konuştu. Ayrıca, iki ülkenin değeri 3 milyar doları bulacak 15 yeni yatırım projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu projeler arasında derin tahıl işleme projesi ve ara madde ile kimyasalların üretimini hedefleyen fabrikalar bulunmaktadır.

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