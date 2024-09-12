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Çin Başbakanı Li Çiang, Suudi Arabistan'da İşbirliğini Genişletme Mesajı Verdi

Çin Başbakanı Li, Suudi Arabistan'daki temaslarında işbirliğini petrol ve dijital ekonomi gibi yeni alanlarda genişletme hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:05
Çin Başbakanı Li Çiang, Suudi Arabistan'da İşbirliğini Genişletme Mesajı Verdi

Çin Başbakanı Li Çiang, Suudi Arabistan'ı Ziyaret Etti

Çin Başbakanı Li Çiang, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasında işbirliğini sadece geleneksel alanlarla sınırlı kalmayarak enerji ve dijital ekonomi gibi yeni alanlara da yaymak istediklerini ifade etti.

İşbirliği Vurgusu

Li, Riyad'daki görüşmelerinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Bu toplantıda, Çin ile Suudi Arabistan'ın enerji ticareti ve küresel sanayi istikrarı için ortak çalışmalar yapması gerektiğini belirtti. Başbakan, "İkili ticaret hacmimizi daha da artırmalıyız. Geleneksel alanları derinleştirirken aynı zamanda yeni sahalara da yönelmeliyiz," dedi.

Yatırım Olanakları

Li, ülkesinin 1,4 milyarlık nüfusuyla "mega bir pazar" sunduğunu belirterek, yurt dışındaki yatırımcılara daha fazla fırsatlar sunmanın amaçlandığını vurguladı. Kasım 2023 itibarıyla Çin ve Suudi Arabistan Merkez Bankaları arasında yerel para birimlerinin kullanımı için bir döviz takas anlaşması imzalandığı ifade edildi. Bu kapsamda, 50 milyar yuan (yaklaşık 7 milyar dolar) tutarında takas yapmak mümkün olacak.

Petrodolar Yerine Petroyuan

Suudi Arabistan Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bendar el-Hüreyf, Guangdong eyaletine yaptığı ziyaret sırasında petrol ticaretinde Çin yuanı'nın kullanımının artabileceğini vurguladı ve "petroyuan fikrine kapalı olmadıklarını" belirtti.

Çin, Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı konumunu koruyor ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 yılı itibarıyla 107 milyar doları geçmiş durumda.

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