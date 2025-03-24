Çin Başbakanı Li, Dış Şoklara Karşı Ekonomik Hazırlık Mesajı Verdi

Çin Başbakanı Li Çiang, ülke ekonomisinin dış belirsizliklerden kaynaklanan en kötü senaryolara hazırlıklı olduğunu ve daha fazla sektörü dış yatırıma açacaklarını açıkladı. Bu önemli açıklama, Pekin'de düzenlenen Çin Kalkınma Forumunun açılışında uluslararası iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirilen konuşmada yapıldı.

Başbakan Li, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar dönemindeki tarife artışları ve ekonomik kısıtlamalarının yarattığı belirsizlik ortamına dikkat çekerek, yabancı yatırımcılara güven vermeye çalıştığını belirtti. Li, "Olası beklenmedik şoklara karşı hazırlıklıyız. Elbette bunların büyük bölümü dış kaynaklı. Çin hükümeti, gerektiğinde ekonominin sağlıklı işleyişini temin için yeni politikaları devreye sokacak." dedi.

Çin'in dışa açılma politikası üzerinde durarak, yabancı yatırımcılara tek taraflılığa ve korumacılığa karşı durma çağrısı yaptı. Li, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek ve robot üreticisi Unitree gibi başarılı şirketlerin bunun bir tesadüf olmadığını, aksine ülkenin inovasyonu güçlendirmeye yönelik uzun dönemli politikalarının sonucu olduğunu ifade etti. "Hızla büyüyen fidanların ardında bir yağmur ormanı oluşuyor. Bir sonraki DeepSeek her an ortaya çıkabilir." dedi.

Li, hükümetin, sahibinin yerli veya yabancı olup olmadığına bakmaksızın tüm şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumaya özen göstereceğini vurgulayarak, "Fikri mülkiyet koruması ve sınır aşırı veri transferi konusundaki problemleri etkin şekilde çözeceğiz. Yabancı girişimlerin Çin pazarına daha derin bütünleşmesini sağlamak üzere hizmet güvencesini güçlendireceğiz." dedi.

Yabancı yatırımları, Çin kalkınması açısından vazgeçilmez olarak nitelendiren Li, finans, internet, telekomünikasyon, sağlık ve eğitim gibi sektörlerin daha fazla dışa açılacağı sözünü verdi. Çinin Kalkınma Forumu’nda, aralarında Apple, Blackstone, Broadcom, Pfizer, FedEx, BMW, Mercedes, Suudi Aramco, Rio Tinto, Samsung, HSBC, Standart Chartered ve Temasek Holdings gibi 80'den fazla uluslararası şirketin üst düzey yöneticisi de yer aldı.